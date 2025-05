MONTRÉAL, le 22 mai 2025 /CNW/ - L'entreprise Kikico-Événements a remporté le prestigieux prix « Expérience Vinicole de l'Année » aux Canada Prestige Awards 2024.

Remise en fin d'année 2024, cette distinction souligne l'excellence de l'entreprise dans la création d'expériences vinicoles haut de gamme, soigneusement élaborées dans certaines des régions viticoles les plus réputées au monde.

À la tête de Kikico-Événements se trouve sa fondatrice, Kristine Mansuy, une sommelière primée avec plus de 15 ans d'expérience. Diplômée de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), Kristine est également chroniqueuse vin, conférencière et ambassadrice pour plusieurs maisons prestigieuses.

Cette reconnaissance confirme le positionnement de Kikico-Événements comme chef de file en œnotourisme de luxe, proposant des circuits sur mesure au Canada, en Espagne, au Portugal, en France et en Italie. « Chaque expérience que nous créons est exclusive et méticuleusement conçue avec nos partenaires locaux, offrant un accès privilégié aux trésors viticoles et gastronomiques de chaque région. C'est une immersion complète pour les passionnés de vin et les épicuriens en quête d'authenticité », précise Kristine.

Le jury des Canada Prestige Awards a souligné l'expertise et l'engagement remarquables de Kristine Mansuy, mettant en lumière sa passion pour les vins de qualité, visible dans chacun des événements qu'elle dirige. Ce prix souligne non seulement son professionnalisme et son savoir-faire, mais aussi l'aspect unique et immersif des expériences proposées par Kikico-Événements.

« C'est un honneur de recevoir cette reconnaissance », a déclaré Kristine. « Chez Kikico-Événements, notre mission est d'offrir des expériences vinicoles d'une qualité exceptionnelle, alliant authenticité et plaisir. Ce prix reflète le dévouement de notre équipe et de nos partenaires, qui partagent la passion de faire découvrir les joyaux viticoles que nous avons le privilège de représenter. »

Des Cantons-de-l'Est du Québec, avec leurs vignobles de climats frais, à la Catalogne, réputée pour sa scène vinicole dynamique, en passant par les régions traditionnelles du sud du Portugal, Kikico-Événements est fière de faire découvrir à la fois des destinations emblématiques et émergentes du monde du vin.

L'engagement de l'entreprise envers l'innovation se reflète également dans l'implication active de Kristine au sein de la communauté vinicole internationale. Récemment, elle a participé à la Wine Travel Week au Portugal, un événement œnotouristique majeur, où elle a exploré des régions émergentes, telles que l'Algarve et la Route des vins de Bairrada, et acquis de nouvelles connaissances qui viendront enrichir l'offre de Kikico pour 2025.

« Le Portugal ne cesse de me surprendre par sa diversité et son hospitalité exceptionnelle », remarque Kristine. « Mon expérience à la Wine Travel Week m'a inspirée et je suis impatiente de faire découvrir ces nouvelles découvertes à nos clients à travers des expériences inédites en 2025. »

L'entreprise continue d'être une référence dans l'industrie, en combinant une expertise approfondie du secteur, des standards de qualité élevés et une passion pour la création de voyages inoubliables.

Découvrez les nouvelles offres oenotouristiques 2025, ici.

À propos de Kikico Événements

Kikico-Événements est une agence boutique primée, spécialisée dans la création d'expériences sur mesure autour du vin et de la gastronomie. L'entreprise propose des ateliers, événements et séjours vinicoles personnalisés en Amérique du Nord et en Europe, conçus en collaboration avec des experts locaux afin de mettre en valeur les plus belles régions viticoles du monde.

L'agence a été fondée en 2017 par Kristine Mansuy, sommelière certifiée et diplômée de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ). Forte de plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie, Kristine s'est imposée comme experte du vin, chroniqueuse, conférencière et ambassadrice de marques prestigieuses -- mettant son expertise et sa passion au service de la création d'événements œnologiques sur mesure.

SOURCE Kikico Wine Events

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : Paula Bernardino, Tel: +1 514-571-6296, Courriel: [email protected]