En tant que marché automobile le plus visité au Canada, Kijiji Autos a toujours été l'une des plus importantes ressources au Canada pour rechercher des véhicules et entrer en contact avec des concessionnaires. Maintenant, grâce à la solution de Kijiji Autos mise en place par Cox Automotive, les acheteurs peuvent sélectionner une voiture, obtenir du financement sur-le-champ, puis organiser le ramassage du véhicule au concessionnaire le plus près d'eux, le tout dans le confort et la sécurité de leur domicile.

"La façon dont les gens font leurs achats a changé depuis le début de la pandémie de COVID-19. Les Canadiens font plus que jamais des achats en ligne et sont de plus en plus à l'aise de faire des achats importants de façon virtuelle", a déclaré Leanne Kripp, directrice de Kijiji Autos. "Ce partenariat est une réponse directe à l'évolution de la réalité liée à l'achat de voitures, et constitue l'une des plus grandes innovations dans l'industrie automobile depuis plus d'une décennie. Désormais, les Canadiens pourront magasiner leur prochaine voiture comme ils le souhaitent et où ils le souhaitent."

Notre récent sondage avec Brandspark a révélé que six Canadiens sur dix (64%) âgés entre 18 et 34 ans considèreraient certainement l'achat ou la location d'une voiture en ligne, sans se rendre physiquement chez un concessionnaire; une proportion similaire de Canadiens âgés entre 35 et 54 ans (57%) démontrent le même intérêt. Le message de la part des Canadiens est clair : ils veulent et s'attendent à vivre une expérience d'achat de voiture qui reflète la façon dont ils magasinent en ligne pour d'autres biens et services. Le partenariat avec Cox Automotive Canada permet à Kijiji Autos de répondre à cette attente.

"Le partenariat entre Kijiji Autos et Cox Automotive Canada apporte au marché un nouveau processus de transaction directe transparent, innovant et doté de la technologie Cox Automotive", a déclaré Liliane Dubois, directrice générale de Dealertrack Canada, une filiale de Cox Automotive Canada. "Notre collaboration et notre synergie avec Kijiji s'inscrivent dans la continuité de la vision de Cox Automotive, qui est de transformer les processus d'achat et de vente de voitures afin de répondre aux exigences de la clientèle actuelle, qui privilégie le numérique."

Cette collaboration réaffirme considérablement l'engagement de Kijiji Autos et de Cox Automotive Canada envers les concessionnaires automobiles du Canada, en les mettant en relation avec des acheteurs davantage qualifiés ainsi qu'en éliminant les barrières traditionnelles reliées à l'achat. Les concessionnaires auront à payer seulement lorsqu'un accord de financement sera approuvé : aucun frais d'abonnement ou autre coût ne sera appliqué. Ils auront encore accès aux avantages que leur procure l'affichage de leur inventaire sur Kijiji Autos, mais avec en plus la nouvelle option d'entrer en contact avec les clients - puis de conclure des ventes - plus rapidement que jamais.

À propos de Kijiji Autos

Kijiji Autos met à profit le leadership dans le marché automobile que Kijiji a développé depuis 2005 pour donner à tous les Canadiens la confiance dont ils ont besoin afin d'acheter et vendre des véhicules. Que vous soyez à la recherche d'une voiture neuve ou « toute nouvelle » pour vous, les communautés à travers le pays vous donnent accès à des concessionnaires reconnus et des vendeurs privés de confiance pour trouver le véhicule parfait. Les propriétés Kijiji Autos génèrent 50 millions de visites par mois et plus de 6 millions de visiteurs uniques par mois*, ce qui en fait le marché automobile #1 au Canada. Kijiji Autos offre une importante gamme d'outils commerciaux dans le but d'aider les concessionnaires à rejoindre leur clientèle. Pour les acheteurs, les concessionnaires et les vendeurs privés, nous avons pour objectif de rendre le processus d'achat et de vente de véhicules aussi simple que possible.

Pour en savoir davantage sur Kijiji Autos, visitez kijijiautos.ca .

*Source: Les chiffres sont calculés en combinant le nombre estimé de visiteurs uniques nationaux sur : (i) KijijiAutos.ca ; (ii) l'application Kijiji Autos ; (iii) Kijiji.ca (dans la catégorie Voitures et véhicules) ; et (iv) l'application Kijiji.ca [en utilisant les données des visiteurs uniques de Google Analytics pour estimer la part des utilisateurs de l'application Kijiji.ca (sur la base de comScore) dans la catégorie Voitures et véhicules].

À propos de Cox Automotive

Cox Automotive transforme la façon dont le monde achète, vend, possède et utilise les voitures grâce à des solutions de pointe en matière de marketing numérique, de logiciels, de finances, de vente en gros et de commerce électronique pour les consommateurs, les concessionnaires, les fabricants et l'ensemble de l'écosystème automobile dans le monde entier. Au Canada, la famille Cox Automotive comprend Clutch® , Dealertrack® , Dealer.com® , HomeNet® , Kelley Blue Book®, Manheim®, Modix® , NextGear Capital®, Ready Logistics® , RMS Automotive® , vAuto® , VinSolutions® et Xtime® , ainsi que de nombreuses autres marques dans d'autres pays. L'entreprise compte un réseau mondial de 34 000 employés répartis sur plus de 220 sites, et est un partenaire de plus de 50 000 concessionnaires automobiles, ainsi que de la plupart des grands constructeurs automobiles. Cox Automotive est une filiale de Cox Enterprises, Inc. qui existe depuis 120 ans et sert l'industrie automobile depuis 1926, dont le chiffre d'affaires dépasse 20 milliards de dollars et qui emploie environ 55 000 personnes. Les autres principales filiales d'exploitation de Cox Enterprises sont Cox Communications et Cox Media Group. Pour plus d'informations sur Cox Automotive Canada, visitez le site coxautoinc.ca .

