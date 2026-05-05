Les couches hypoallergéniques Kiddicare Ultra Dry Deluxe désormais offertes chez plus de 450 détaillants au pays.

MONTRÉAL, le 5 mai 2026 /CNW/ - Kiddicare, la marque de confiance pour les soins des bébés aimée par les familles depuis plus d'une décennie, est désormais disponible au Québec. Conçue en Nouvelle-Zélande par des Néo-Zélandais, Kiddicare est prisée par les parents pour son équilibre entre douceur et absorption, son confort et son bon rapport qualité-prix au quotidien. La marque lance sa gamme complète de couches à la grandeur du pays, dans plus de 450 points de vente à travers le Canada, la marque lance sa gamme complète de couches à la grandeur du pays, dans plus de 450 points de vente à travers le Canada, y compris 19 au Québec.



« Nous avons créé Kiddicare pour offrir aux familles des options abordables et un meilleur choix au quotidien avec des produits dignes de la confiance des parents assurant un confort inégalé aux bébés et arborant des personnages ludiques », affirme Ben Liu, directeur général de Kiddicare. « Le lancement de nos couches au Canada ne représente que le début et nous sommes fiers de proposer cette combinaison éprouvée de qualité et de valeur aux familles de tout le pays ».



Reconnues pour ses personnages ludiques, leur conception bien réfléchie et leur efficacité avérée, les couches Kiddicare ont reçu plus de 10 000 avis de leur clientèle sur l'ensemble des marchés, lesquels font constamment l'éloge du confort, de la protection contre les fuites et du rapport qualité-prix de ce produit pour bébés.

Les couches hypoallergéniques Kiddicare Ultra Dry Deluxe désormais offertes chez plus de 450 détaillants au pays. (Groupe CNW/Kiddicare)

Approuvées par des familles aux États-Unis, au Koweït, aux Émirats arabes unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, les couches Kiddicare sont maintenant offertes dans les magasins Maxi, Maxi et Cie et Provigo partout au Québec.

Meilleures pour votre bébé et pour l'environnement

Chaque produit Kiddicare fait l'objet d'un processus rigoureux de recherche, d'une sélection judicieuse de matériaux et de tests complets lors de sa conception. Fabriquées sans produits chimiques agressifs, comme les phtalates, les parfums, le latex, les parabènes et les agents de blanchiment, les couches Kiddicare sont testées cliniquement pour en garantir la douceur, hypoallergéniques et efficaces sans compromis. Chaque lot de couches fait également l'objet de tests en interne afin de garantir une qualité, une efficacité et un confort de tous les instants.

Ce même engagement s'étend aussi au développement durable. Kiddicare vise à réduire l'impact environnemental sans compromettre la qualité ni l'abordabilité pour les familles. Ses couches utilisent une pâte blanchie sans chlore élémentaire provenant de forêts certifiées par le FSC (Conseil de gestion forestière) et gérées de façon durable. Les emballages des paquets de couches sont fabriqués de papier tissé et non de plastique, et l'impression sur l'emballage extérieur fait de carton recyclé utilise de l'encre végétale.

Maintenant au Québec : Kiddicare Ultra Dry, des couches ultra-sèches pour le confort et la protection

Créées pour les peaux délicates, les couches Kiddicare Ultra Dry sont conçues pour maintenir bébé au sec, bien à l'aise et protégé le jour comme la nuit. La conception en trois parties (Tri-Fold Fit) assure un ajustement parfait et à plat pour minimiser les fuites, tandis que son centre, élaboré de cinq épaisseurs absorbantes avec blocage ultrarapide de l'humidité, aide à absorber rapidement l'humidité et à la retenir jusqu'à 12 heures. La technologie innovante de Kiddicare enferme l'humidité en seulement 60 secondes et l'indicateur d'humidité aide les bébés à rester plus au sec en tout confort. Les couches Kiddicare ne contiennent ni lotion, ni latex, ni parfum et se caractérisent par une coupe qui ne s'affaisse pas et une surface supérieure ultra-douce. Offertes en tailles de 0 à 7, les couches Kiddicare accompagnent les bébés à chaque étape de leur croissance.

Le monde Kiddicare : transformer chaque moment en une aventure amusante

Kiddicare croit que chaque moment du quotidien, même le changement de couche, peut être rempli de joie et d'imagination. Voilà pourquoi ses couches mettent en vedette des personnages adorables qui évoluent à mesure que bébé grandit. Chaque boîte de couches contient une page gratuite d'autocollants des personnages conçue pour stimuler la créativité et ajouter une touche de magie dans la journée de votre enfant.

L'esprit créatif et le plaisir prennent aussi vie dans le monde Kiddicare, un univers rempli d'adorables personnages ludiques, d'histoires joyeuses et de petites aventures élaborées pour les familles grandissantes. Inspiré par l'imagination, l'apprentissage et le plaisir, le monde Kiddicare est un endroit où les enfants peuvent explorer, rire, apprendre et grandir avec des histoires captivantes et des chansons entraînantes qui transforment les moments du quotidien en leçons pertinentes à propos de l'amitié, de la bonté, du courage et de la croissance.

Découvrez-en davantage à propos de Kiddicare et où magasiner à kiddicarebaby.ca/fr.

À propos de Kiddicare

Fondée en 2012, Kiddicare est née d'une mission simple : offrir des produits de soins pour bébés de grande qualité à prix abordable, sur lesquels les familles peuvent compter au quotidien. Conçus et développés par des Néo-Zélandais, les produits Kiddicare se révèlent des essentiels de confiance pour les parents à la recherche de confort, d'efficacité et de valeur. Aujourd'hui, Kiddicare propose des couches, des couches 360 °, des lingettes pour bébé et des accessoires ludiques dans plusieurs marchés internationaux, et poursuit sa croissance grâce à des partenariats durables avec des détaillants partout dans le monde.

SOURCE Kiddicare

Contact média : Victoria Stratton, Paradigm, [email protected]