XI'AN, Chine, 14 novembre 2025 /CNW/ - Guangzhou Focus Biotechnology Co., Ltd., une filiale de KHB Group et un innovateur en matière de solutions de tests vétérinaires au point d'intervention (POCT), présente l'analyseur vétérinaire multifonctionnel FOCUS PEGASUS MF200 amélioré, un système de prochaine génération qui redéfinit l'efficacité, la fiabilité et l'accessibilité dans les diagnostics vétérinaires.

Le MF200 intègre les tests de biochimie, d'électrolytes, de coagulation et d'immunofluorescence en un seul analyseur compact, offrant des diagnostics intelligents au point d'intervention qui répondent aux exigences des pratiques vétérinaires modernes.

Solutions POCT intelligentes pour la santé des animaux de compagnie

Intégration 4 en 1 : Les tests de biochimie, d'électrolytes, de coagulation et d'immunofluorescence ont été combinés en une seule plateforme compacte. Cette intégration permet aux vétérinaires d'effectuer des tests multitypes sur un seul appareil.

Fonctionnement en une étape : Le flux de travail simplifié produit des résultats en 10 minutes.

Menu de test général : Couvre plus de 90 % des diagnostics de routine des animaux de compagnie

Conception respectueuse des animaux : Ne nécessite pas plus de 100 μL d'échantillon, assurant un échantillonnage rapide, sécuritaire et sans stress.

Système intelligent : Gère automatiquement la dilution, la centrifugation et la numérisation par code QR pour éliminer les interventions manuelles et réduire les erreurs humaines, offrant ainsi une précision constante et une facilité d'utilisation.

Avec une interface conviviale, un fonctionnement simplifié et un rapport personnalisé, le MF200 améliore non seulement l'efficacité du diagnostic, mais aussi l'expérience vétérinaire quotidienne.

À la suite de ses démonstrations réussies en Asie et en Amérique du Nord, le MF200 amélioré sera présenté au salon MEDICA 2025, ce qui souligne l'engagement de KHB à faire progresser les diagnostics vétérinaires intelligents, efficaces et respectueux des animaux.

« Le MF200 représente la prochaine évolution des tests vétérinaires intelligents - une solution compacte qui redéfinit véritablement l'efficacité diagnostique », a déclaré Li Ming, chef de la direction de KHB Group. « Notre objectif est de permettre aux professionnels vétérinaires d'agir avec rapidité et précision, en ayant confiance en chaque résultat. »

À propos de KHB Group

Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB, code boursier : 002022.SZ) est une société de DIV qui propose une gamme complète de produits de diagnostic médical, en se concentrant sur le diagnostic immunitaire, le diagnostic biochimique, le diagnostic moléculaire et les tests au point d'intervention. Depuis sa fondation en 1981, KHB est devenue une entreprise de haute technologie qui intègre les opérations commerciales de R et D, de fabrication et de marketing. Elle a été cotée en bourse à la bourse de Shenzhen (SZSE) en 2004.

Sa filiale, Guangzhou Focus Biotechnology Co., Ltd., fondée en 2023, se spécialise dans les solutions d'AHL vétérinaires et s'engage à devenir une marque de premier plan mondial dans le diagnostic des maladies animales.

