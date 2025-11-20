XI'AN, Chine, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB), un fournisseur mondial de solutions de diagnostic in vitro (DIV), présente sa dernière plateforme compacte de chimiluminescence, l'analyseur automatique de test immunologique par chimiluminescence Polaris V150, au salon MEDICA 2025, l'une des principales expositions de l'industrie médicale au monde. En tant que produit vedette au kiosque de KHB de cette année, le Polaris V150 démontre l'innovation continue de l'entreprise en matière de diagnostic automatisé.

Conçu pour les petits et moyens laboratoires, ainsi que pour les tests STAT et d'urgence dans les grands hôpitaux et les laboratoires indépendants, le Polaris V150 allie efficacité, précision et facilité d'utilisation dans une plateforme pour ordinateur de bureau. Avec une empreinte de seulement 0,36 m², l'analyseur offre aux laboratoires une puissante capacité de test immunologique sans avoir besoin d'appareils externes, grâce à son écran tactile intégré et à sa conception compacte.

Un format compact et un flux de travail efficace

Malgré sa faible empreinte de 0,36 m², le Polaris V150 fournit 150 tests par heure, ce qui permet aux laboratoires d'atteindre une efficacité opérationnelle élevée dans un espace de travail limité. Il permet la prise en charge continue des échantillons, des réactifs et des cuvettes de réaction, tandis que sa fonction STAT garantit que les échantillons urgents sont traités en priorité pour une prise de décision clinique rapide. Le système offre 40 positions d'échantillons, s'adapte au sérum et au plasma, et fournit une dilution automatisée ainsi qu'une détection complète du niveau du liquide, des caillots et des collisions pour améliorer la fiabilité du flux de travail.

Une haute précision alimentée par la technologie ALP-AMPPD

Équipé d'un système de chimiluminescence ALP-AMPPD haute performance, le Polaris V150 offre des niveaux d'exactitude et de précision élevés (CV < 3 %) dans tous les tests. L'analyseur est doté d'une trousse de réactifs tout-en-un, qui comprend des étalonneurs contenant des renseignements à code QR et une courbe maîtresse, ce qui permet un fonctionnement normalisé et une gestion simplifiée des réactifs.

Un menu de réactifs complet et en expansion

Le Polaris V150 prend en charge un menu développé de façon indépendante de plus de 60 tests dans 10 des principaux panels de maladies, couvrant un large éventail de besoins pour les diagnostics de routine. Le portefeuille de tests comprend des marqueurs de la fonction thyroïdienne, des hormones sexuelles, des marqueurs tumoraux, des maladies infectieuses, des marqueurs cardiaques, de l'inflammation, du métabolisme des glucides, de l'anémie, du métabolisme osseux et plus encore.

Des systèmes intelligents et une expérience utilisateur améliorée

En plus de ses performances analytiques, le Polaris V150 intègre un système intelligent conçu pour améliorer la facilité d'utilisation pour les laboratoires. La plateforme permet de surveiller en temps réel l'état des réactifs et des consommables, ce qui garantit que les laboratoires conservent une visibilité complète de l'état de préparation opérationnelle. Son interface utilisateur épurée et intuitive et son écran tactile intégré permettent une navigation efficace et un fonctionnement simplifié, réduisant les exigences de formation et améliorant l'expérience utilisateur dans son ensemble.

Une stabilité fiable des réactifs et un entretien intelligent

Pour des performances continues et de haute qualité, l'analyseur offre une réfrigération intégrée de 24 heures (2 à 8 °C) pour jusqu'à 12 positions des réactifs, leur assurant une stabilité optimale. Les fonctionnalités telles que la surveillance à distance et l'entretien automatique réduisent les temps d'arrêt et simplifient les flux de travail des services, aidant ainsi les laboratoires à atteindre une grande continuité opérationnelle.

Une forte présence au salon MEDICA 2025

Au salon MEDICA 2025, le Polaris V150 est devenu l'un des produits vedettes du kiosque de KHB, attirant des partenaires mondiaux à la recherche de solutions de tests immunologiques compactes, mais à haute performance. Des démonstrations en direct et des consultations techniques fournies par l'équipe d'experts de KHB offrent aux visiteurs une compréhension complète des capacités de l'instrument et de son adéquation aux environnements de laboratoire de routine et d'urgence.

« L'intérêt que nous avons suscité au salon MEDICA illustre la forte demande pour des systèmes de chimiluminescence compacts et de haute qualité comme le Polaris V150, a déclaré la gestionnaire de produits de KHB. Nous sommes ravis de partager cette innovation avec nos partenaires internationaux et de soutenir les laboratoires du monde entier grâce à des solutions de tests immunologiques efficaces. »

À propos de KHB Group

Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB, code boursier : 002022.SZ) est une société de DIV qui propose une gamme complète de produits de diagnostic médical, en se concentrant sur le diagnostic immunitaire, le diagnostic biochimique, le diagnostic moléculaire et les tests au point d'intervention. Depuis sa fondation en 1981, KHB est devenue une entreprise de haute technologie qui intègre les opérations commerciales de R et D, de fabrication et de marketing. Elle a été cotée en bourse à la bourse de Shenzhen (SZSE) en 2004.

