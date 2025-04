TORONTO, le 4 avril 2025 /CNW/ -- Consensus, le plus ancien et le plus influent rassemblement de cryptomonnaies et de chaînes de blocs, annonce aujourd'hui la participation de deux des plus grands acteurs du monde des affaires à son événement Toronto 2025. Kevin O'Leary, président de O'Leary Ventures, et Dave Portnoy, fondateur de Barstool Sports, rejoignent une multitude de personnalités à Consensus Toronto (organisé par CoinDesk). La conférence, qui se tient pour la première fois au Canada, rassemble les chefs de file les plus influents du monde dans les domaines de la finance, des cryptomonnaies, de la chaîne de blocs et du Web3.

À propos de son implication dans Consensus Toronto , l'investisseur et entrepreneur Kevin O'Leary a déclaré : « Consensus est depuis longtemps le principal rassemblement de l'industrie des actifs numériques, un endroit où des conversations sérieuses ont lieu et où de vraies décisions sont prises. Je suis ravi de me joindre à ses conférenciers de classe mondiale à Toronto, une ville dotée d'un écosystème technologique dynamique et d'une communauté d'innovateurs en cryptomonnaie, en IA et en Web3 qui connaît une croissance rapide. C'est le cadre idéal pour stimuler les échanges sur les actifs numériques et contribuer à façonner l'avenir de ce secteur en pleine évolution. »

Consensus devrait accueillir plus de 20 000 participants de plus de 100 pays dans l'espace des actifs numériques, plus de 400 entreprises en démarrage, plus de 200 commanditaires et plus de 6 800 entreprises. MM. O'Leary et Portnoy rejoignent une équipe de plus de 500 orateurs spécialisés dans les cryptomonnaies, le Web3 et la chaîne de blocs. L'événement phare de cette année comprendra également six scènes dynamiques, CoinDesk PitchFest (une compétition en direct présentant les jeunes entreprises Web3 les plus prometteuses) et le plus grand hackathon de chaîne de blocs en personne d'Amérique du Nord, ainsi que des centaines d'événements annexes et des opportunités de réseautage inégalées.

Parmi les autres intervenants annoncés pour Toronto 2025 figurent également :

Robert Hines - Directeur exécutif du Conseil des conseillers du président pour les actifs numériques, Maison Blanche

- Directeur exécutif du Conseil des conseillers du président pour les actifs numériques, Adrienne Harris - Surintendante, Département des services financiers de l'État de New York

- Surintendante, Département des services financiers de l'État de Sergey Nazarov - Cofondateur, Chainlink

- Cofondateur, Chainlink Anthony Scaramucci - Fondateur, SkyBridge Capital

- Fondateur, SkyBridge Capital Charles Hoskinson - Chef de la direction et fondateur, Input Output

- Chef de la direction et fondateur, Input Output Matt Hougan - Directeur des investissements, Bitwise Asset Management

- Directeur des investissements, Bitwise Asset Management Dan Morehead - Fondateur et chef de la direction, Pantera Capital

- Fondateur et chef de la direction, Pantera Capital Lindsey Einhaus - Stratégie et opérations crypto, Stripe

- Stratégie et opérations crypto, Stripe Ryan Rugg - Responsable mondial des actifs numériques, des solutions de trésorerie et de commerce, Citi

- Responsable mondial des actifs numériques, des solutions de trésorerie et de commerce, Citi Smokey Bera - Cofondateur, Berachain

- Cofondateur, Berachain Keone Hon - Cofondateur, Monad

Pour consulter la liste complète des intervenants, veuillez cliquer ici .

Toronto a été choisie pour accueillir cette conférence mondiale en raison de sa position de troisième écosystème technologique et de deuxième centre financier d'Amérique du Nord. La richesse de son patrimoine dans le domaine des cryptomonnaies renforce son attrait. Toronto est le berceau de l'Ethereum et le siège des premiers ETF Bitcoin et Ethereum au monde.

« Consensus est depuis longtemps le théâtre officiel des voix les plus influentes dans le domaine des actifs numériques, et Toronto ne fera pas exception à la règle. Nous sommes ravis d'accueillir Kevin O'Leary et Dave Portnoy dans la programmation de cette année. Ils offrent de nouvelles perspectives à un moment où l'adoption par le grand public s'accélère comme jamais auparavant, a déclaré Michael Lau, président de Consensus. Grâce à une sélection inégalée de conférenciers, à des commanditaires de premier plan et à un auditoire mondial de décideurs, Consensus demeure l'un des événements les plus importants pour ceux qui façonnent l'avenir de ce secteur d'activité. »

Des dirigeants d'entreprises canadiennes de premier plan, notamment Dean Skurka, président et chef de la direction de WonderFi, Danish Ajmeri, directeur de produit pour la crypto chez Wealthsimple et Lucas Matheson, chef de la direction de Coinbase Canada, se joindront aux échanges lors de Consensus pour explorer le rôle grandissant du Canada dans l'industrie.

