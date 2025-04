TORONTO, 17 avril 2025 /CNW/ - Consensus 2025, le rassemblement le plus influent d'Amérique du Nord pour les industries de cryptomonnaies et de chaînes de blocs et de l'IA, a annoncé la présence d'Eric Trump et d'Asher Genoot seront les orateurs principaux de leur conférence, marquant ainsi leur première apparition sur scène depuis la création d'American Bitcoin. Trump et Genoot discuteront de leur vision pour remodeler le minage de Bitcoin à travers l'Amérique du Nord lors de la conférence, prévue du 14 au 16 mai au Palais des congrès du Toronto métropolitain.

« Le lancement d'American Bitcoin représente un moment de transformation pour le minage de Bitcoin en Amérique du Nord », a déclaré Eric Trump, cofondateur et directeur de la stratégie d'American Bitcoin. « Je suis très fier de partager notre vision audacieuse pour cette initiative, qui, selon nous, deviendra le mineur de Bitcoin le plus important et le plus efficace au monde. »

Eric Trump et Asher Genoot interviendront sur la scène principale le jeudi 15 mai, de 13h15 à 13h40, avant de participer à une session au Sommet sur le minage de Bitcoin de 14h15 à 14h45, où ils seront rejoints par le PDG d'American Bitcoin, Matt Prusak. Ces débats très attendus fourniront aux participants de Consensus 2025 des informations exclusives sur la manière dont American Bitcoin prévoit de remodeler le minage de Bitcoin à l'échelle industrielle en Amérique du Nord tout en construisant une réserve stratégique de Bitcoin.

« Je suis ravi de participer à la conversation à Toronto à l'occasion de Consensus 2025, alors que nous lançons American Bitcoin », a déclaré Asher Genoot, chef de la direction de Hut 8 et membre du conseil d'administration d'American Bitcoin. « Nous sommes déterminés à faire de l'Amérique du Nord le chef de file mondial du minage de bitcoins et nous sommes impatients de rencontrer les chefs de file de l'industrie et les investisseurs à Consensus pour leur expliquer comment nous croyons qu'American Bitcoin est en mesure de faire de cette vision une réalité. »

Lancé le 31 mars 2025, American Bitcoin vise à devenir le plus grand mineur de bitcoins au monde, en visant une capacité de minage de plus de 50 EH/s.

« Nous sommes honorés d'accueillir Eric Trump et Asher Genoot à Consensus 2025 pour leur première présentation en personne d'American Bitcoin. Cette présentation est l'une des sessions les plus attendues de la conférence, et j'ai hâte d'entendre en personne comment cette initiative contribuera à redéfinir le minage de Bitcoin en Amérique du Nord. « Avec plus de 500 intervenants à Consensus, nous continuons à offrir aux participants une place de choix pour découvrir les visionnaires qui façonnent l'avenir du secteur des cryptomonnaies, a déclaré Sara Stratoberdha, cheffe de la direction de CoinDesk.

Consensus proposera plus de 500 conférenciers sur plusieurs scènes, des expériences immersives et des occasions de réseautage inégalées. La programmation élargie de cette année comprend des pistes dédiées à l'extraction de bitcoins, à l'adoption institutionnelle, aux développements réglementaires et aux innovations émergentes du Web3, ce qui en fait l'événement incontournable pour les chefs de file de l'industrie, les investisseurs, les développeurs et les décideurs politiques qui façonnent l'avenir de la finance numérique.

Les préinscriptions sont désormais ouvertes et des tarifs réduits à durée limitée sont disponibles sur consensus2025.coindesk.com.

Les membres des médias sont invités à demander une carte de presse à l'adresse https://consensus2025.coindesk.com/press/-id/0.

