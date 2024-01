MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Keurig®, la cafetière une tasse à la fois chef de file au Canada, est fière d'annoncer un partenariat pluriannuel avec la National Football League en tant que « Cafetière officielle de la NFL » au Canada. Cette entente exclusive, qui s'étend de 2024 à 2027, confère à Keurig® tous les droits commerciaux pour utiliser les marques de commerce et les droits de propriété intellectuelle de la NFL et de ses 32 clubs au Canada. Dans le cadre d'un programme multicanal de marketing au détail, de publicité, de création de contenu unique, de tirages et d'accueil de matchs, Keurig® et la NFL travailleront ensemble pour susciter l'enthousiasme et l'inspiration de 13 millions de partisans au Canada grâce à la combinaison parfaite du goût et du design.

Grâce à cette formidable collaboration, Keurig® allie le café et le football pour qu'ils s'harmonisent parfaitement, car ils contribuent tous deux à un rituel matinal commun, symbolisant l'anticipation et la préparation de la journée qui s'annonce. Tout comme la parfaite tasse de café donne le coup d'envoi de la journée, Keurig® vise à rehausser les matins, en encourageant les partisans à savourer la commodité et la qualité du café Keurig® alors qu'ils se préparent pour le jour du match.

« Notre vision consiste à faire de Keurig® un élément essentiel de la routine des partisans, en créant une connexion étroite entre l'énergie du football et le pouvoir revigorant de notre café, explique Jean-Philippe Leblanc, vice-président du café, Keurig Dr Pepper Canada. Nous ne faisons pas qu'infuser du café, nous infusons de l'enthousiasme pour le match. »

Gavin Kemp, directeur senior des partenariats corporatifs de la NFL, ajoute : « C'est un honneur pour la National Football League de s'associer à la marque de cafetières la plus digne de confiance au Canada. Keurig® offre une expérience d'infusion de qualité à des millions de Canadiens et sera dorénavant en contact direct avec les partisans de la NFL d'un océan à l'autre le jour du match. Nous sommes ravis d'offrir des moments palpitants sur le terrain, combinés à une expérience de café de première qualité à la maison, dans le cadre de ce nouveau partenariat formidable. »

À propos de Keurig Dr Pepper Canada

Keurig Dr Pepper Canada est le nom commercial sous lequel Keurig Canada Inc. et Canada Dry Mott's Inc. opèrent. D'un océan à l'autre, Keurig Dr Pepper Canada offre une vaste gamme de délicieuses boissons chaudes et froides provenant de marques emblématiques appréciées des Canadiens, commercialisées sous plus de 60 marques phares, dont Canada Dry®, Dr Pepper®, Mott's® Clamato®, Van Houtte® et Timothy's®, disponibles partout où les gens magasinent et consomment. Les cafetières à portion unique de Keurig® sont également offertes par Keurig Dr Pepper Canada.

Reconnue comme un employeur de choix et une destination pour les talents, les principaux bureaux canadiens de la société et l'équipe de direction sont situés à Montréal (Québec) et à Mississauga (Ontario). Également situées à Montréal, au Québec, se trouvent les installations de fabrication de boissons chaudes et la filiale de Keurig Canada Inc. Services de Café Van Houtte Inc. qui offre des solutions de boissons novatrices aux entreprises à partir de bureaux satellites dans 30 villes canadiennes. L'entreprise voit toujours plus loin et s'engage à s'approvisionner, à produire et à distribuer ses boissons de façon responsable par le biais de sa plateforme de responsabilité sociétale d'entreprise « Soif de faire le bien ». Pour en savoir plus sur notre entreprise visitez : www.keurigdrpepper.ca. Pour en savoir plus sur notre engagement en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, visitez : www.keurigdrpepper.ca/fr-ca/notre-entreprise/responsabilite-dentreprise.

À propos de la National Football League

La National Football League est la ligue sportive la plus populaire des États-Unis, composée de 32 franchises qui s'affrontent chaque année pour remporter le Super Bowl, l'événement sportif annuel le plus important au monde. Fondée en 1920, la NFL a développé le modèle du succès de la ligue sportive moderne, y compris une distribution nationale et internationale, un partage étendu des revenus, une compétition d'excellence et des franchises fortes dans tout le pays.

