Défiez vos amis et accélérez vers la victoire avec Sonic Speed Battle!

LOS ANGELES, 11 juillet 2024 /CNW/ - KessCo est heureuse de finalement pouvoir en dire plus sur son deuxième jeu de plateau Sonic The HedgehogTM, Sonic Speed Battle, sous licence officielle de Sega® of America. Ce jeu dynamique reflète l'esprit de la Sonic Adventure™ 2 Battle, offrant trois jeux de cartes rapides et amusants pour deux à quatre joueurs. Le jeu sera d'abord présenté en magasin et en ligne chez Barnes & Noble à l'été 2024, avant de faire l'objet d'un lancement plus vaste en ligne chez Target et Amazon.

Le devant du boîtier de Sonic Speed Battle mettant en vedette Sonic, Knuckles, Tails, Shadow, Rouge et Dr. Eggman.

« La demande pour un autre jeu sur table Sonic est indéniable, ce qui fait qu'il est difficile pour nous de garder le secret concernant Sonic Speed Battle, a reconnu Alex Kessler, chef de la direction de KessCo. Nous sommes ravis de vous présenter un jeu inspiré de certains de nos titres préférés, comme Sonic Adventure 2. Avec plus de 20 personnages et trois modes de jeu, il les amateurs de Sonic et de jeux sur table de tous âges y trouvent leur compte. »

Sonic Speed Battle réunit 24 personnages emblématiques de l'univers de Sonic de l'ensemble de la franchise pour livrer bataille! Découvrez trois modes d'affrontement dynamiques, chacun offrant une expérience de jeu unique. Les joueurs peuvent inviter leurs amis à tester leur vitesse, se préparer à une bataille de tir ou démontrer leurs compétences de chasse Master Emerald!

Depuis son lancement en 2016, KessCo a constamment contribué à l'innovation dans l'industrie du jouet en introduisant ses propres propriétés intellectuelles couronnées de succès. Alors que l'entreprise poursuit son expansion, KessCo prévoit d'accorder davantage de licences pour l'ensemble de sa gamme de produits, Sonic the Hedgehog étant l'une de ses licences de divertissement les plus attendues à ce jour.

Pour connaître les façons de mettre la main sur Sonic Speed Battle, suivez KESS Entertainment sur nos réseaux sociaux à linktr.ee/kess_ent.

À propos de KessCo

Établie à Los Angeles, KessCo vise à créer une nouvelle façon de jouer grâce à ses jouets, casse-tête et jeux novateurs. Au sein de KESS Entertainment, l'entreprise offre des jeux festifs, des jeux stratégiques et des casse-tête couvrant une liste croissante de jeux vidéo et de propriétés d'animation. Pour en savoir plus, visitez le site www.kess.co.

À propos de Sega of America, Inc.

Sega of America, Inc. est la filiale américaine de SEGA CORPORATION, un leader mondial du divertissement interactif établi à Tokyo, au Japon. Fondée en 1986, Sega of America offre des expériences de divertissement interactives novatrices pour les consoles, les ordinateurs, les appareils mobiles et les plateformes émergentes. En 2020, SEGA s'est classée au premier rang du classement annuel des éditeurs de jeux de Metacritic. Ses franchises appréciées dans le monde entier comprennent Sonic the Hedgehog, Like a Dragon™, Virtua Fighter™, Super Monkey Ball™, et Phantasy Star Online™, ainsi que les séries Persona™ et Shin Megami Tensei™ d'Atlus. Depuis ses débuts, il y a plus de trente ans, Sonic est devenue une icône de la culture populaire que l'on a pu voir dans des dizaines de jeux, de séries télévisées et de films. Les bureaux de Sega of America sont situés à Irvine et à Burbank, en Californie. Visitez le www.sega.com.

©SEGA. Tous droits réservés. Le nom SEGA est enregistré auprès du Bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis. SEGA, le logo SEGA, SONIC ADVENTURE et SONIC THE HEDGEHOG sont des marques déposées ou des marques de commerce de SEGA CORPORATION. Les autres marques de commerce, logos et droits d'auteur sont la propriété de leur détenteur respectif.

