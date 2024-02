Créer de nouvelles façons de jouer avec une seule pièce et digimon

LOS ANGELES, 29 février 2024 /CNW/ - KessCo est ravie d'annoncer son partenariat de licence avec le studio d'animation légendaire Toei Animation pour les deux franchises favorites One Piece et Digimon, qui célèbrent leur 25e anniversaire cette année. Dans le cadre de cette collaboration passionnante, les plans de lancement pour les produits sous licence comprennent deux prochains titres de table ainsi que plusieurs jouets extérieurs du printemps et de l'été, tous prévus pour 2024-2025.

« Avoir la possibilité de créer des expériences de jeu pour One Piece et Digimon est un rêve qui se réalise, déclare Alex Kessler, PDG de KessCo.Nous sommes déterminés à trouver les joies de la vie par le jeu, que ce soit en plein air, à la plage ou dans nos salons. Le but ultime, c'est de se réunir pour jouer, et l'ajout de nos licences d'animation préférées à ces expériences est un mélange naturel de deux mondes qui sont incroyablement significatifs pour nous. »

Depuis son lancement en 2016, KessCo a constamment contribué à l'innovation dans l'industrie du jouet en introduisant ses propres propriétés intellectuelles. Au fur et à mesure que l'entreprise continue de croître, KessCo a l'intention d'adopter davantage l'octroi de licences dans toute sa gamme de produits, One Piece et Digimon étant des ajouts excitants et bien ajustés à sa collection toujours croissante de jouets actifs en plein air et de jeux de table.

« Les jouets et les jeux sont une catégorie de licences de premier plan pour nos franchises One Piece et Digimon, a déclaré Masayuki Endo, président et chef de la direction d'Toei Animation Inc. Nous sommes ravis de nous associer à KESS pour offrir aux amateurs de jouets de nouvelles occasions d'interagir et de dialoguer avec nos franchises et les unes avec les autres. »

Restez au courant et soyez les premiers à connaître des mises à jour passionnantes en suivant KESS Entertainment sur nos réseaux sociaux à linktr.ee/kess_ent .

À propos de KessCo Basée à Los Angeles, KessCo vise à offrir aux enfants et aux adultes une nouvelle façon de jouer grâce à ses jouets, casse-tête et jeux novateurs. La marque est reconnue pour sa gamme de cerceaux la plus vendue au monde, qui comprend le célèbre cerceau de glace, ainsi qu'une vaste gamme de jouets actifs et impulsifs pour les enfants de tous âges.

Les casse-tête de.bored de KessCo offrent un jeu de casse-tête coloré, stratégique et reproductible, y compris des œuvres d'artistes d'influence populaires et des propriétés axées sur l'animation. Au sein de sa division de jeux sur table, KESS Entertainment, l'entreprise offre des jeux pour adultes, des jeux stratégiques et des jeux sous licence couvrant une liste croissante de jeux vidéo et de propriétés d'animation.

Pour de plus amples renseignements sur KessCo, veuillez consulter le site www.kess.co .

À propos d'Toei Animation Inc.

Basée à Los Angeles, Toei Animation Inc. gère la distribution des principales propriétés d'Toei Animation, dont les séries de franchise Dragon Ball, Sailor Moon, One Piece, Digimon, Saint Seiya et bien d'autres, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. De plus, le bureau de Los Angeles d'Toei Animation supervise toutes les catégories de licences de produits de consommation basées sur ses marques de cinéma et de télévision dans ces territoires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter toei-animation-usa.com .

