Kensington renforce son équipe de direction par la nomination de vétérans du secteur : Saar Pikar et Bogdan Cenanovic

TORONTO, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Kensington Capital Partners Limited (« Kensington ») a le plaisir d'annoncer la nomination de deux vétérans du secteur qui se joindront à son équipe de direction, afin de renforcer le leadership et d'approfondir les compétences de Kensington, et de favoriser ainsi la prochaine étape de croissance de la société. Après avoir effectué des recherches à l'échelle mondiale, Kensington a nommé Saar Pikar, président, et Bogdan (Bo) Cenanovic, directeur général principal et chef du capital-investissement; ils entreront en fonction les 28 juillet et 10 août 2026 respectivement. M. Pikar et M. Cenanovic se joindront également au comité de la haute direction de Kensington et aux comités axés sur les investissements pour les fonds gérés par Kensington. Fondée en 1996, la société Kensington, qui est dirigée par son fondateur, Tom Kennedy, chef de la direction, gère un actif de 2,1 milliards $, réparti dans du capital de risque, du capital-investissement et du capital d'acquisition de sociétés du marché intermédiaire.

« Je suis ravi d'accueillir à Kensington Saar Pikar et Bo Cenanovic, qui mettront à profit leur expertise dans le secteur institutionnel, de même que leur vaste expérience, alors que nous orientons la société vers l'avenir, a déclaré Tom Kennedy, chef de la direction, Kensington. Je suis convaincu que leur apport important ajoutera davantage à notre aptitude à procurer pendant de nombreuses années des résultats exceptionnels pour nos investisseurs. »

« Grâce à la solide équipe de direction en place et à l'engagement confirmé à l'échelle de la société à l'égard d'une culture d'excellence, nous croyons que Kensington est bien positionnée pour réaliser une croissance marquante dans l'ensemble de ses activités, » a affirmé Ash Lawrence, président exécutif du conseil de Kensington et chef de Partenaires Capital AGF.

À titre de président relevant de M. Kennedy, M. Pikar sera chargé de l'orientation et de la mise en œuvre des plans stratégiques de la société, axés plus particulièrement sur les objectifs de croissance soutenus par l'excellence des investissements de Kensington. Il sera également à la tête de l'équipe chargée des investissements et dirigera la stratégie de placement globale de la société pour l'ensemble des engagements de celle-ci relativement aux fonds de capital de risque et aux fonds de croissance, aux investissements directs et aux co-investissements. Par ailleurs, M. Pikar sera directement responsable des activités de Kensington en matière de capital de risque et de capital de croissance, et il supervisera ONE9, la plateforme d'investissement de Kensington axée sur les secteurs de la défense et de la sécurité.

« Grâce aux bases solides sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, je me réjouis à l'idée de diriger une équipe de placement renouvelée à Kensington, alors que nous renforçons nos compétences et augmentons notre dynamisme, afin de tirer pleinement parti des occasions considérables qui s'offrent à nous », a déclaré Saar Pikar, président de Kensington.

M. Pikar était récemment directeur général et chef, Ventures & Growth, pour OMERS où il dirigeait le groupe chargé des actions de croissance. Au sein de ce groupe, il a fait preuve d'une solide expertise et d'un intérêt soutenu à l'égard des secteurs du risque, de la croissance et des acquisitions, de même que de l'investissement privé. Avant de se joindre à OMERS, il avait consacré deux décennies à l'entrepreneuriat et au développement d'entreprises, notamment à titre de chef de la direction de CDI. M. Pikar est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université Wilfrid Laurier ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires (MBA), de la Ivey School of Business de l'Université Western, où il a obtenu la distinction « Ivey Scholar ».

À titre de directeur général principal et chef du capital-investissement, M. Cenanovic, qui relèvera de M. Pikar, sera chargé de poursuivre le développement et de favoriser la croissance de la plateforme d'acquisition de Kensington visant le marché intermédiaire, et il supervisera l'ensemble du processus d'investissement, depuis le repérage de sources de financement jusqu'à la mise en œuvre de la gestion de portefeuille et à la sortie. En tant que chef principal à KCPL, il contribuera à la réalisation de l'ensemble de la stratégie de placement, en cernant de nouveaux secteurs sur les marchés et en veillant à ce que tous les investissements concordent avec les objectifs de la société.

M. Cenanovic occupait récemment le poste de directeur général à PSG Equity, où il dirigeait la stratégie Encore de PSG. Avant de se joindre à PSG, M. Cenanovic avait travaillé pendant plus d'une décennie pour le Régime de retraite des enseignants et des enseignantes de l'Ontario, au sein de l'équipe chargée du capital-investissement direct. Il est ensuite devenu directeur général et chef de groupe axé sur les secteurs mondiaux. M. Cenanovic est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en administration des affaires (HBA) ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Ivey School of Business de l'Université Western.

Au sujet de Kensington Capital Partners Limited

Fondée en 1996, Kensington Capital Partners Limited (Kensington) est une société canadienne de gestion d'actifs alternatifs ayant des bureaux à Toronto et à Vancouver. Kensington a pour mission d'appuyer des équipes de gestion compétentes afin de les aider à établir de grandes entreprises à succès, tout en créant des solutions d'investissement performantes pour les investisseurs. Kensington gère un actif de 2,1 milliards $, par l'entremise de plusieurs fonds actifs investissant dans du capital-risque, du capital de développement et du capital d'acquisition sur le marché intermédiaire. Kensington est une filiale en propriété exclusive de Partenaires Capital AGF, qui fait partie de La Société de Gestion AGF Limitée, une société de gestion d'actifs diversifiés à l'échelle mondiale qui gère un actif de 76,8 milliards $.

SOURCE Kensington Capital Partners Limited

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