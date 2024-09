Kennametal élargit son portefeuille minier avec trois nouvelles gammes de produits

De nouveaux outils de coupe offrent plus d'options pour lutter contre l'usure

PITTSBURGH, 24 septembre 2024 /CNW/ - Kennametal Inc. a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa gamme complète de solutions d'outillage et de protection contre l'usure pour les applications minières. Les nouveaux ajouts comprennent des ramassages pour répondre aux diverses demandes des clients ainsi qu'un système novateur de forage en acier rond conçu pour améliorer l'efficacité et la sécurité.

Système d’acier de forage rond Defender(MC) PlusPoint(MC) PrimePoint(MC)

PrimePointMC est doté d'une pointe en diamant polycristallin, ce qui permet aux opérateurs de longue paroi d'extraire plus longtemps. En raison de sa dureté accrue par rapport au carbure de tungstène traditionnel, l'usure abrasive de la pointe du diamant est considérablement réduite, ce qui augmente le temps de fonctionnement.

Conçus pour répondre à un besoin différent, les pics PlusPointMC utilisent une teneur très résistante conçue pour pénétrer les roches les plus dures lorsque des opérateurs miniers permanents font face de façon inattendue à des conditions géologiques défavorables, réduisant ainsi le temps d'arrêt et d'utilisation des outils.

La mauvaise qualité du boulonnage du toit constitue non seulement un risque pour la productivité, mais aussi un risque pour la sécurité. Le système de forage en acier rond DefenderMC a été ajouté à la gamme pour résoudre les défis auxquels les mineurs font face lorsque la géologie du toit et l'eau se combinent de manière défavorable. Maintenant un niveau de bruit plus faible et générant moins de poussière que l'acier hexagonal empilable, ce nouveau système offre également les caractéristiques suivantes :

Acier rond épais empilable et réparable par rapport à l'acier comprimé.

Mandrin et dispositif de vissage mains libres à alignement automatique.

Adaptateurs à entraînement par cannelures qui transfèrent la rotation à l'hexagone intérieur des pièces d'acier, ce qui permet à une machine de forer des trous plus grands et plus longs plus rapidement.

« Notre équipe d'experts en usure est à l'écoute de nos clients, et nous déployons nos experts en matériaux et de l'industrie pour développer des solutions éprouvées pour relever leurs défis, a déclaré Marcelo Campos, vice-président, Global Earth Cutting Tools. Ces nouveaux produits sont le dernier résultat de cet effort de collaboration », a-t-il poursuivi.

Pour en savoir plus, consultez les documents suivants :

PrimePoint

PlusPoint

Defender Round Drill Steel System

Pour acheter, veuillez communiquer avec votre représentant ou votre distributeur autorisé de Kennametal.

Customer Support - Find Service Centers - Kennametal

À propos de Kennametal

Forte de plus de 80 ans d'expérience en tant que chef de file de la technologie industrielle, Kennametal Inc. permet à ses clients d'atteindre une productivité maximale grâce à la science des matériaux, à l'outillage et à des produits résistants à l'usure. Les clients des secteurs de l'aérospatiale, du terrassement, de l'énergie, de l'ingénierie générale et des transports se tournent vers Kennametal pour les aider à exercer leurs activités de fabrication avec précision et efficacité. Chaque jour, environ 8 700 employés aident des clients de plus de 60 pays à demeurer concurrentiels. Kennametal a généré deux milliards de dollars de revenus au cours de l'exercice 2024. Pour en savoir plus, visitez www.kennametal.com. Suivez @Kennametal : Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2511116/Kennametal_Defender.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2511117/Kennametal_PlusPoint.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2511118/Kennametal_PrimePoint.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2003465/4923925/Kennametal_Logo.jpg

SOURCE Kennametal Inc.

PERSONNE-RESSOURCE : Kelly Bandieramonte, TÉLÉPHONE : 1 724 237-0472, [email protected]