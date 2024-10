Une nouvelle offre spécifique à l'usinage de petites pièces et aux applications médicales

PITTSBURGH, 26 octobre 2023 /CNW/ - Kennametal Inc. (NYSE : KMT) élargit son portefeuille de tournage avec l'introduction de nouveaux inserts et outils de coupe qui augmentent considérablement ses capacités d'usinage dans le domaine des petites pièces et de l'usinage médical. Les trois nouveaux produits, soit les inserts de tournage TopSwissMC et l'outillage Micro Boring Solid (MBS), et les inserts de tournage KCU25B, sont conçus pour améliorer le rendement et la qualité des composants, réduire les erreurs et aider les clients à obtenir des résultats précis et épurés.

« L'ajout de ces produits s'appuie sur notre ancien portefeuille de produits de tournage à haut rendement, ainsi que sur notre ambition de devenir un guichet unique pour tous les clients à l'échelle mondiale, a déclaré Scott Etling, vice-président, Gestion mondiale des produits. « KCU25B et la nouvelle offre de TopSwiss témoignent de notre innovation continue et de l'évolution de notre gamme de produits de solutions. »

Les nouveaux outils de Kennametal sont spécialement conçus pour l'usinage de petites pièces de type suisse et pour des applications à faible alimentation et à haute profondeur de coupe dans le domaine médical, ainsi que dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'ingénierie générale et des transports. Le portefeuille comprend ce qui suit :

- Quatre nouvelles teneurs en carbure, une nouvelle teneur en cermet et sept nouvelles géométries.

- Bords de coupe droits et incurvés pour des coupes stables et un flux de copeaux fluide dans des applications à faible alimentation et à haute teneur en carbone organique dissous.

- Géométries de finition polies pour une résistance accrue au soudage et une finition de surface améliorée.

- Géométries d'essuie-glaces moyennes et de finition pour une augmentation des débits d'alimentation et une qualité de surface supérieure.

- Plusieurs géométries avec des parois coupe-copeau haute et de grandes poches pour une meilleure évacuation des éclats.

Le nouvel outil Micro Boring Solid (MBS) permet l'usinage d'applications encore plus petites avec une plus grande polyvalence et flexibilité, et garantit des bords de coupe tranchants, une faible force de coupe et une évacuation supérieure des copeaux qui prolongent la durée de vie des outils et assurent d'excellentes finitions de surface. La dernière nouveauté de la gamme TopSwiss comprend des alésages internes à haute performance aussi petits que Ø0,3 mm (0,012"), des tiges d'insertion au sol pour une précision et une stabilité élevées, et plus de 1 100 articles standard fournissent le support droit et l'insert pour chaque application.

« Nous sommes fiers de compléter la plateforme TopSwiss avec des solutions d'outillage encore plus petites pour répondre aux besoins des projets d'usinage les plus exigeants, tout en garantissant l'uniformité et la fiabilité pour soutenir les opérations sans surveillance humaine, a déclaré M. Etling.

Également nouveaux, les inserts de tournage KCU25B offrent une solution puissante de dégrossissage et d'usinage moyen pour les ateliers d'aérospatiale et de défense, d'énergie, d'ingénierie générale et de transport qui travaillent avec des aciers, des aciers inoxydables, de la fonte et des alliages à haute température. Idéal pour les applications de tournage, de rainurage et de coupure les plus courantes, les inserts KCU25B sont également dotés du revêtement PVD KENGold exclusif de Kennametal, offrant de multiples couches de protection pour une meilleure résistance des flancs et des copeaux.

À propos de Kennametal

Forte de plus de 85 ans d'expérience en tant que chef de file de la technologie industrielle, Kennametal Inc. permet à ses clients d'atteindre une productivité maximale grâce à la science des matériaux, à l'outillage et à des produits résistants à l'usure. Les clients des secteurs de l'aérospatiale et de la défense, du terrassement, de l'énergie, de l'ingénierie générale et des transports se tournent vers Kennametal pour les aider à exercer leurs activités de fabrication avec précision et efficacité. Chaque jour, environ 8 400 employés aident des clients de près de 100 pays à demeurer concurrentiels. Kennametal a généré 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2024. Pour en savoir plus, visitez www.kennametal.com. Suivez @Kennametal : Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube.

