MISSISSAUGA, ON, le 22 juin 2023 /CNW/ - Depuis quelques années, avec les heures interminables sédentaires passées assis sur le canapé, s'il y a bien une chose que les Canadiens ont indubitablement sur-indexée, c'est le temps passé devant un écran. C'est pourquoi, avec l'été qui arrive, Kellogg's* Vector* et Morgan Rielly, joueur de hockey professionnel, se sont associés pour dynamiser et inspirer les Canadiens à revenir aux jeux et aux sports qu'ils aiment en se désabonnant pour s'entraîner. La nouvelle campagne invite les athlètes de tous les jours à annuler un service de diffusion en continu et à raviver leur passion pour le sport et une vie active.

« Chez Vector, nous vivons pour les sports », déclare Emma Eriksson, vice-présidente, Marketing et bien-être, Kellogg Canada Inc. « Se désabonner pour s'entraîner » est le dernier cri de ralliement de la marque pour aider à éveiller et à célébrer la passion et la joie qui accompagne le fait d'être un athlète de tous les jours et à encourager les Canadiens à se remettre à pratiquer les sports qu'ils aiment. »

Rielly est d'accord. « J'adore pratiquer des sports avec mes amis et je connais la multitude d'avantages qu'ils apportent. Le partenariat avec Kellogg's Vector dans le cadre de cette campagne était donc un choix naturel. J'encourage tous les Canadiens à se « désabonner pour s'entraîner » cet été et à découvrir l'athlète qui sommeille en eux. Je sais que j'en ferai de même hors-saison. »

Pour participer à l'offre Se désabonner pour s'entraîner, les Canadiens sont invités à annuler tout service de diffusion en continu et à télécharger une preuve d'annulation de leur abonnement à www.unsubscribeforsports.ca. Chaque bulletin de participation recevra un coupon échangeable contre un produit Vector GRATUIT et vous courrez la chance de gagner l'une des trois cartes-cadeaux prépayées d'une valeur de 2 500 $ chacune à utiliser pour acheter de l'équipement de sport.

La campagne de Vector Se désabonner pour s'entraîner s'inscrit dans le prolongement de la plateforme permanente de la marque qui vise à alimenter la passion des Canadiens pour un mode de vie sain grâce à des protéines, des vitamines et des minéraux qui fournissent l'énergie nécessaire pour les aider à « être prêts » peu importe où et quand le sport les appelle. La stratégie et la création de la campagne ont été menées par Leo Burnett Toronto, l'achat des médias par Starcom et les communications de relations publiques par MSL Canada.

À PROPOS DE KELLOGG CANADA INC.

