MISSISSAUGA, ON, le 24 juin 2024 /CNW/ - Avec la popularité croissante des jeux vidéo sportifs en ligne, les Canadiens consacrent davantage de temps sur les terrains virtuels que sur le terrain réel. Dans le but de promouvoir un mode de vie actif, la marque Kellogg's® Vector® s'associe à des joueurs de jeux vidéo et des athlètes de renom pour encourager les Canadiens à déposer leurs manettes de jeu et à raviver leur passion pour le jeu physique dans le cadre de sa campagne Deviens ton joueur. Cette initiative invitera les Canadiens à incarner leurs personnages numériques dans le monde réel et à recevoir une boîte gratuite de produits Vector®.

Les Canadiens aiment perfectionner l'apparence de leurs joueurs de jeux vidéo, en les parant des meilleurs maillots et équipements numériques jusqu'à ce qu'ils soient à l'image des athlètes qu'ils aspirent à devenir. Pour inciter les gens à s'engager dans des activités sportives dans la vraie vie, la marque Kellogg's® Vector® a fait équipe avec Andrew Telfer, alias Nasher, joueur de hockey, YouTubeur et créateur Twitch. Après s'être découvert une passion pour le hockey en ligne, il pratique désormais ce sport dans le monde réel, établissant un équilibre entre l'activité virtuelle et l'activité physique. Cet été, Nasher souhaite inspirer les Canadiens à quitter leur canapé et incarner leur personnage de jeu vidéo sportif dans la réalité.

« Jouer à des jeux vidéo de sport est divertissant, mais chez Vector®, nous savons qu'il n'y a rien de tel que le plaisir de faire du sport dans la vraie vie, qu'il s'agisse de marquer des buts ou de faire des jeux épiques », déclare Jeff Chatterton, chef du marketing au Canada, WK Kellogg Co. « Avec la campagne Deviens ton joueur, nous voulons rappeler cette joie aux athlètes de tous les jours, en leur donnant la chance de gagner l'équipement de sport de leur personnage de jeu vidéo et en les encourageant à incarner leur personnage de jeu à l'écran pour pratiquer les sports qu'ils aiment, réellement ! »

Dans le cadre de la campagne Deviens ton joueur, Nasher ainsi que des influenceurs canadiens clés, dont Jahmeek Murray, entraîneur et pompier, Adrian Soliman, joueur de jeux vidéo et commentateur de basket-ball, et Hope Agbolosoo, joueur de jeux vidéo et coach de fitness, deviendront la version réelle de leur personnage du jeu et Vector® présentera cette transformation dans sa dernière publicité. La campagne inclura également une diffusion en direct sur Twitch, promue par Nasher, conviant les Canadiens à participer à ce mouvement.

Pour participer au concours, Deviens ton joueur, les Canadiens sont invités à partager une photo de leur personnage de jeu vidéo sportif qu'ils ont eux-mêmes créé sur Instagram ou Facebook en identifiant @Vector OU en téléchargeant une photo de leur personnage en ligne sur DeviensTonJoueurVector.ca. Tous les participants recevront un coupon pour une boîte gratuite de produits Vector® et courront la chance de gagner l'équipement utilisé par leur personnage jusqu'à une valeur maximale de 1000 $ CAN.†

La campagne Vector® Deviens ton joueurs'inscrit dans le prolongement de la plateforme permanente de la marque visant à alimenter la passion des Canadiens pour un mode de vie actif. La stratégie et la création de la campagne ont été menées par Leo Burnett Toronto, les achats médias par Starcom et les communications RP par MSL Canada.

À PROPOS DE WK KELLOGG CO

Chez WK Kellogg Co, nous apportons le meilleur à chacun, chaque jour, grâce à nos aliments et à nos marques de confiance. Notre parcours a commencé en 1894, lorsque notre fondateur W. K. Kellogg a réimaginé l'avenir de l'alimentation en créant les Corn Flakes, changeant ainsi le petit déjeuner pour toujours. Notre portefeuille de marques emblématiques comprend les Frosted Flakes®, Rice Krispies®, Froot Loops®, Kashi®, Special K®, Kellogg's Raisin Bran® et Bear Naked® de Kellogg. Présentes dans la majorité des foyers d'Amérique du Nord, nos marques jouent un rôle clé dans l'amélioration de la vie de millions de consommateurs chaque jour, en favorisant un fort sentiment de bien-être physique, émotionnel et sociétal. Les personnages bien-aimés de nos marques, dont Tony the Tiger® et Toucan Sam®, représentent nos liens profonds avec les consommateurs et les communautés que nous servons. Grâce à notre stratégie d'entreprise durable --Nourrir le bonheurTM-- nous visons à construire un avenir plus sain et plus heureux pour les familles, les enfants et les communautés. Nous avons un impact positif, tout en créant des aliments qui apportent joie et nourriture aux consommateurs. Pour plus d'informations sur WK Kellogg Co et Nourrir le bonheur, visitez le site www.wkkellogg.com.

† AUCUN ACHAT N'EST NÉCESSAIRE. Ouvert aux résidants du Canada ayant atteint l'âge de la majorité. Commence le 24 juin 2024 à 12 h (HE) et se termine le 26 août 2024 à 23 h 59 (HE). Douze (12) prix sont offerts, chacun consistant en un équipement d'une valeur maximale de 1 000 $ CAN (choisi par le commanditaire, à sa seule et entière discrétion), en fonction de l'équipement représenté dans le personnage de l'inscription gagnante applicable. Il est entendu que la valeur totale de l'équipement attribué dans le cadre d'un prix ne doit pas dépasser 1 000 $ CAN (quelle que soit la valeur totale de l'équipement représenté dans une participation gagnante). Les chances de gagner dépendent du nombre et de la qualité des participations admissibles. Une question d'habileté mathématique est requise. Chaque participant qui reçoit une participation valide au concours sera également automatiquement admissible à recevoir un (1) code de coupon numérique de la marque Vector, jusqu'à épuisement des stocks (sous réserve des modalités applicables aux coupons). Limite d'un (1) coupon par personne et par compte. Le règlement complet du concours et les modalités de participation se trouvent sur le site DeviensTonJoueurVector.ca.

