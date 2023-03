Kellogg Canada souligne la Journée nationale des céréales avec un don de 100 000 $ au Club des petits déjeuners

MISSISSAUGA, ON, le 7 mars 2023 /CNW/ - Les recherches démontrent l'impact positif que les programmes de petits déjeuners peuvent avoir sur les enfants, au-delà de la simple alimentation : ils favorisent le développement social, améliorent le comportement en classe et rendent même les enfants qui y participent enthousiastes à l'idée d'aller à l'écolei. Mais pour un enfant sur trois qui risque d'aller à l'école l'estomac vide, un chiffre qui passe à un sur deux dans les communautés autochtones, les clubs des petits déjeuners peuvent aussi être une bouée de sauvetage essentielleii.

C'est pourquoi, aujourd'hui, pour souligner la journée nationale des céréales, Kellogg Canada poursuit son engagement de longue date envers la lutte contre la faim avec un don en argent de 100 000 $ au Club des petits déjeuners. Les fonds aideront à soutenir plus de 500 000 enfants dans plus de 3 500 programmes de petit déjeuner partout au pays, y compris dans les communautés autochtones et du Nord, à un moment où le besoin n'a jamais été aussi grand. Les membres de l'équipe de Kellogg Canada vont également apporter leur soutien en retroussant leurs manches pour créer des boîtes de petit déjeuner pour les partenaires communautaires locaux et les programmes de petit déjeuner dans les écoles.

« L'insécurité alimentaire a atteint un point culminant au Canada et nos partenaires ont plus que jamais besoin de notre soutien », directrice, Communications et Affaires générales pour Kellogg Canada Inc. « Dans le cadre de notre stratégie environnementale, sociale et de gouvernance Kellogg's Meilleurs jours®, qui vise à promouvoir un accès durable et équitable à la nourriture pour tous, nous approfondissons notre engagement et travaillons d'arrache-pied pour étendre les programmes alimentaires essentiels afin d'aider à nourrir les personnes dans le besoin. »

Deux décennies à créer de #JoursMeilleurs. Ensemble.

Depuis près de vingt ans, Kellogg Canada et le Club des petits déjeuners ont travaillé en partenariat pour défendre le rôle important que joue le petit déjeuner pour aider les enfants à atteindre leur plein potentiel, à l'intérieur comme à l'extérieur de la classe. Qu'il s'agisse de dons en argent ou alimentaires, d'engagement des employés bénévoles, d'actions commerciales en magasin, de campagnes de dons en ligne, et plus encore, le partenariat reflète une vision commune d'un jour où les enfants et les familles sont nourris et épanouis, et où chacun aura sa place à table.

« Conformément avec la tradition de générosité de notre fondateur, nous sommes fiers de soutenir nos partenaires de longue date du Club des petits déjeuners et nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour aider les enfants et les familles à avoir accès à la nourriture et aux programmes dont ils ont besoin et qu'ils méritent », conclut Tomé.

Pour vous joindre à nous dans la lutte contre la faim en cette journée nationale des céréales, visitez le Club des petits déjeuners et faites un don dès aujourd'hui.

