Kellogg Canada parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada

MISSISSAUGA, Ontario, le 25 novembre 2019 /CNW/ - Kellogg Canada est honorée de faire partie des 100 meilleurs employeurs au Canada. Maintenant à sa 20e année, cette compétition annuelle honore les employeurs qui réussissent le mieux à offrir des environnements de travail exceptionnels et des politiques du milieu de travail avant-gardistes pour leurs employés dans leur secteur.

« Kellogg Canada est fière de s'être classée parmi l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada », dit Tony Chow, président de Kellogg Canada Inc. « Cet honneur réaffirme notre leadership, notre engagement, et notre dévouement à offrir un environnement de travail stimulant, diversifié et inclusif pour nos employés partout au pays. Nous sommes touchés et honorés de faire partie d'un groupe si réputé, et nous félicitons tous les gagnants cette année. »

Après l'examen rigoureux de plus de 10 000 soumissions selon des critères clés, Kellogg Canada a excellé dans les catégories Environnement de travail physique, Atmosphère de travail et communications, Avantages pécuniaires et rémunération, Formation et perfectionnement des compétences, Engagement et rendement de l'employé, et Implication communautaire, qui font toutes de Kellogg un employeur de choix et un bel endroit où travailler.

« Pour Kellogg, tout commence avec nos gens. Ils sont notre avantage concurrentiel et le carburant qui propulse tout ce que nous faisons », dit Tony. « En plus de nos aliments et de nos marques, c'est la qualité extraordinaire de nos employés, la force de notre culture et notre coeur qui nous rassemblent et permettent à Kellogg Canada de se distinguer. »

Il y a presque un siècle, au plus creux de la Grande Dépression mondiale, le fondateur de Kellogg Company, W.K. Kellogg, a dit : « C'est dans le personnel que je vais investir. » Pour ce faire, il a utilisé presque toute sa richesse pour créer la W.K. Kellogg Foundation. M. Kellogg était l'un des premiers philanthropes au monde, et les employés de Kellogg incarnent toujours ses valeurs aujourd'hui.

« Notre fondateur visionnaire nous a fait comprendre qu'il est crucial de faire le bien dans la société pour faire de bonnes affaires », dit Tony. « C'est pourquoi redonner à notre communauté et encourager le bénévolat des employés est si important à nos yeux, que ce soit dans le cadre de bénévolat pour la banque alimentaire locale ou le Clubs des petits déjeuners, ou lors d'événements annuels de développement d'esprit d'équipe. »

L'héritage de W.K. Kellogg est toujours bien en vie grâce à notre plateforme signature d'objectif global Meilleures journées Kellogg's, dont le but est de créer de meilleures journées pour 3 milliards de personnes d'ici la fin de 2030. Dans le cadre de ce projet, Kellogg travaille à vaincre la faim en s'attaquant aux problèmes interconnectés de la sécurité alimentaire, de la résilience climatique et du bien-être des gens, des communautés et de la planète. Pour en savoir plus, visitez le site www.kelloggs.ca

