MISSISSAUGA, ON, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Kellogg Canada est fière de se classer parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour la deuxième année de suite. Ce concours annuel, qui en est à sa 21e édition, honore les employeurs qui réussissent le mieux à offrir des environnements de travail exceptionnels et des politiques du milieu de travail avant-gardistes pour leurs employés dans leur secteur.

« Kellogg Canada est honorée d'être encore une fois reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada », déclare Tony Chow, président de Kellogg Canada Inc. « Cette année, nous avons tous été mis à l'épreuve de façons incroyables et avons dû faire preuve de beaucoup d'agilité et de résilience dans l'ensemble de notre entreprise. Ce prix témoigne de notre engagement collectif, de notre dévouement et de notre leadership pour faire de Kellogg Canada un excellent milieu de travail. »

Après l'examen rigoureux de quelques centaines de soumissions selon des critères clés, Kellogg Canada a été reconnue pour ses avantages médicaux, financiers et familiaux, la formation et le perfectionnement des compétences et son soutien communautaire. Elle s'est distinguée notamment grâce aux nouveaux versements complémentaires qu'elle offre aux pères et aux parents adoptifs, à son programme de perfectionnement continu et de subventions pour les frais de scolarité, à sa participation à la lutte contre la faim et à l'aide qu'elle a donnée aux communautés dans le besoin pendant la pandémie, toutes des réalisations qui font de Kellogg Canada un excellent employeur.

« Chez Kellogg, les gens sont au cœur de l'entreprise. Ils nous donnent notre avantage concurrentiel et sont le carburant qui propulse tout ce que nous faisons », dit Tony. « En plus de nos aliments et de nos marques, c'est la qualité extraordinaire de nos employés, la force de notre culture diversifiée et inclusive, ainsi que notre âme et notre cœur qui nous rassemblent et permettent à Kellogg Canada de se distinguer. Ce prix appartient à toute l'équipe, d'un océan à l'autre. »

W.K. Kellogg, le fondateur de la Kellogg Company, avait une passion pour aider les autres et a travaillé fort pour offrir des avantages aux gens, aux collectivités et à la planète. Kellogg Canada continue d'honorerson héritage en s'efforçant de créer un monde juste et bon dans lequel les gens ne sont pas seulement nourris, mais épanouis. C'est également la raison pour laquelle nous tenons à créer de meilleures journées et une place à la table pour tous grâce à nos marques alimentaires de confiance.

« Notre fondateur visionnaire nous a fait comprendre qu'il est crucial de faire le bien dans la société pour faire de bonnes affaires », ajoute Tony. « Cela n'a jamais été aussi important que cette année alors que nous faisons face à ce qui est sans doute la crise de santé mondiale la plus déterminante de notre époque. »

Pendant la crise de la COVID-19, Kellogg Canada s'est concentrée sur trois secteurs clés : la santé et la sécurité de ses employés, l'approvisionnement en nourriture du marché et le soutien aux collectivités dans lesquelles ses employés vivent et travaillent. En travaillant sans relâche avec ses partenaires pour déterminer les personnes qui avaient le plus besoin d'aide et offrir son soutien pour lutter contre la faim au Canada et partout sur la planète, Kellogg et ses fonds caritatifs ont fait don, à ce jour, de plus de 18 millions de dollars aux efforts mondiaux de lutte contre la faim face à la COVID-19. Au Canada, Kellogg s'est engagée à donner plus de 1 million de dollars en nourriture et en fonds à Banques alimentaires Canada et au Club des petits déjeuners, des partenaires de longue date.

« Je continue d'être inspiré par tous nos employés et les travailleurs de première ligne dévoués, et je suis très fier de l'industrie alimentaire pour tout ce qu'elle a accompli afin de mettre de la nourriture sur la table des Canadiens pendant ces moments difficiles », conclut Tony. « Nous travaillons ensemble pour surmonter des obstacles qui paraissent impossibles à vaincre afin d'émerger de la crise meilleurs, plus forts et plus unis. »

À propos de Kellogg Canada Inc.

Chez Kellogg Canada, nous voulons enrichir et enchanter les consommateurs avec des aliments et des marques qui comptent. Nos marques parmi les favorites comptent entre autres All-Bran*, Kellogg's Corn Flakes*, Corn Pops*, Eggo*, Froot Loops*, Kellogg's Frosted Flakes*, Kashi*, Kellogg's* Raisin Bran deux pelletées*, Mini-Wheats*, Nutri-Grain*, Pop-Tarts*, Pringles*, Rice Krispies*, Special K*, Vector*, Morningstar Farms* et RXBAR*. Nous sommes aussi une entreprise qui a du cœur : nous nous sommes engagés à aider à créer 3 milliards de meilleures journées d'ici la fin de 2030 grâce à notre plateforme d'objectif global Meilleures journées Kellogg'sMD. Pour en savoir plus sur notre modèle de chef de file commercial responsable, sur nos produits enchanteurs et sur la façon dont nous nous efforçons d'apporter notre contribution dans nos collectivités de par le monde, rendez-vous sur le site www.kelloggcompany.com. Pour en apprendre plus sur les efforts que déploie Kellogg Canada, rendez-vous sur le site www.kelloggs.ca.

* © 2020, marque de commerce de Kellogg Company utilisée sous licence par Kellogg Canada inc.

