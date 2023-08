KEEN présente Zionic et Wanduro - des chaussures légères et agiles conçues pour la vitesse sur les sentiers

BRAMPTON, ON, le 1 août 2023 /CNW/ - KEEN, Inc, le fabricant de chaussures familial axé sur les valeurs, lance les chaussures de randonnée les plus légères et rapides de sa gamme : Zionic et Wanduro, conçues pour permettre à toute la famille de faire des randonnées rapidement et de vivre de nouvelles expériences ensemble.

KEEN Zionic - Collection randonnée Fast & Light (Groupe CNW/KEEN Canada)

Cette collection s'appuie sur plus de vingt ans d'expertise de KEEN dans la conception de chaussures de randonnée, offrant des chaussures de randonnée plus légères et athlétiques conçues pour le sentier. La Zionic, le modèle principal de la collection, intègre de nouvelles technologies tout en conservant des performances et une traction sans compromis.

Avec des prix commençant à 170 $, la collection Zionic comprend des modèles imperméables moyens et bas pour les terrains boueux et un modèle rapide ventilé pour les climats arides. Cette ligne s'inscrit dans la continuité de la collection Fast & Light de KEEN, qui a débuté avec la NXIS en 2021. La Zionic se différencie de son prédécesseur par un profil KEEN.FIT unique et athlétique qui épouse les contours du pied, tout en conservant intact l'ajustement spacieux pour les orteils si apprécié des fans de KEEN. Ce profil d'ajustement alternatif offre plus de confort et de soutien tout en aidant à sécuriser le talon, ce qui permet d'ancrer chaque pas tout en se déplaçant rapidement sur le sentier.

La Zionic est également dotée de technologies que l'on retrouve souvent dans les chaussures d'athlétisme, comme un amortissement réactif grâce à une semelle intermédiaire en mousse légère et une plaque de stabilité sur toute la longueur. Les modèles s'inspirent des chaussures de trail running et offrent une vitesse accrue sans compromettre la traction, avec une adhérence qui rappelle les chaussures de randonnée plus classiques de KEEN, comme la Targhee. Conformément à l'engagement de KEEN en matière de sécurité et de durabilité, la Zionic est fabriquée sans utiliser de produits chimiques à vie (PFAS) et possède une assise plantaire anti-odeur qui n'utilise pas de pesticides nocifs.

« Nous considérons les randonneurs comme des athlètes qui ont besoin d'un équipement qui leur permet de donner le meilleur d'eux-mêmes », a déclaré Will Schuh, directeur principal de la gestion des produits et du merchandising pour les chaussures de performance. « La Zionic est notre dernier engagement à l'égard de ces "athlètes de l'extérieur". Elle marque une avancée significative pour la catégorie randonnée et témoigne de l'investissement continu de KEEN dans ce segment de plein air en croissance ».

Complétant la collection Fast & Light, la Wanduro pour enfants offre à la prochaine génération d'aventuriers des chaussures athlétiques conçues pour passer sans problème de l'arrière-pays à l'asphalte. La collection comprend une tige de textile flexible et une semelle extérieure tout-terrain pour les enfants en mouvement avec des silhouettes imperméables moyennes et basses dans les tailles enfant et jeune à partir de 85 $.

Les nouveaux modèles Fast & Light seront disponibles à l'achat sur https://www.keenfootwear.ca et chez certains détaillants d'articles de sport à partir du 1 août 2023.

À propos de KEEN

KEEN est un fabricant de chaussures familial qui s'appuie sur des valeurs. Depuis plus de 20 ans, KEEN conçoit, fabrique et distribue consciemment des chaussures innovantes, confortables et durables.

En lançant une révolution dans l'industrie de la chaussure avec l'introduction de sa sandale hybride originale, la Newport, KEEN est convaincu que le destin de notre planète et des personnes qui y vivent est entre nos mains collectives. En tant que fabricant de chaussures, KEEN est déterminé à réduire l'impact de la fabrication des chaussures tout en respectant les valeurs suivantes : être original dans tout ce qu'il fait, créer avec conscience, faire ce qu'il faut (ensemble) et utiliser les profits pour faire le bien. Pour en savoir plus, consultez le site www.keenfootwear.ca

