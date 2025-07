La nouvelle chaussure de trail Seek offre le confort et la durabilité emblématiques de KEEN pour la course en sentier, avec un amorti et une adhérence plus durable.

BRAMPTON, ON, le 18 juill. 2025 /CNW/ - Depuis 22 ans, KEEN, Inc. (KEEN) protège les terres publiques, contribue à rendre la randonnée et les activités de plein air plus accessibles à tous, et crée des chaussures et des bottes durables, confortables et protectrices pour rapprocher les gens de la nature. Aujourd'hui, ce fabricant de chaussures innovant met à profit son ADN et son approche « Consciously Created » (créé de manière responsable) dans le domaine de la course en sentier avec la chaussure Seek.

« Après avoir accompagné nos fans sur des milliers et des milliers de kilomètres de sentiers, nous avons commencé à nous demander : si nous avons prouvé que nos chaussures offrent un meilleur ajustement pour les pieds, un confort immédiat et une durabilité et une protection inégalées, pourquoi ne pourrions-nous pas créer quelque chose pour ces fans qui veulent aller un peu plus vite ? », explique Will Schuh, directeur de la gestion de produit chez KEEN. « Nous avons conçu cette chaussure avec les fans, pour les fans, d'une manière que nous n'avions jamais expérimentée auparavant. »

L'équipe d'innovation de KEEN a passé près de deux ans à développer la chaussure de trail Seek. Elle a commencé par mener des entrevues approfondis avec des coureurs afin de mieux comprendre ce qu'ils attendaient d'une chaussure de trail, puis a travaillé avec une équipe de testeurs à travers le pays pour affiner la géométrie et la conception à travers plusieurs prototypes. L'un des principaux concepteurs de KEEN, Scott Robertson, a couru 1 450 km l'an dernier avec les prototypes qui ont donné naissance à la Seek.

Conçue grâce à une innovation sans relâche, aux connaissances approfondies des coureurs et à l'amour des sentiers, la Seek est plus adaptée aux pieds, à la planète et aux longues distances. Cette chaussure de trail à avant-pied large offre plus d'espace au niveau des orteils pour permettre un écartement naturel et un confort accru lors des courses sur terrain accidenté. Elle tire parti d'une technologie de pointe et d'une semelle intermédiaire très énergique pour offrir une foulée réactive et durable, optimisée pour les coureurs qui attaquent avec le talon, ce qui est le type de foulée prédominant chez les coureurs amateurs. Elle offre une performance et un confort exceptionnels à tous les coureurs de trail, qu'ils soient débutants ou expérimentés.

Caractéristiques techniques :

L'intercalaire QuantumFoam, plus durable et à haute énergie, est réactif, confortable et stable pour des courses plus fluides.

Les crampons en caoutchouc haut abrasion de 4 mm offrent une durabilité et une adhérence incroyables, évaluées par Heeluxe à 925 miles avant usure complète.

Un drop réduit de 6 mm et un avant-pied plus large, qui permettent une foulée plus naturelle, positionnant les pieds de manière à ce qu'ils s'écartent correctement sur les sentiers.

Le renfort talon préformé en TPU et la coupe ajustée en tricot maintiennent le pied bien en place pour des mouvements rapides sur les sentiers.

Le garage à lacets permet de ranger les lacets pour une expérience plus silencieuse sur les sentiers.

Tige respirante avec languette rembourrée et col en tissu extensible pour un confort ultime.

Lacets réfléchissants pour une meilleure visibilité, avec un tissage qui aide à les maintenir noués.

Système Eco Anti-Odor à base de probiotiques naturels sans danger pour l'environnement.

Légère avec un poids de 309 g (modèle homme) et 247 g (modèle femme).

La Seek sera lancée mondialement le 25 juillet en tailles homme et femme au prix de 230 $ CAD sur www.keenfootwear.ca et chez certains détaillants. D'autres modèles de trail running KEEN sont prévus pour 2026 afin de compléter l'offre pour tous les terrains et tous les niveaux de performance.

À propos de KEEN

Entreprise familiale guidée par ses valeurs depuis plus de 20 ans, KEEN s'efforce de fabriquer les chaussures les plus originales, les plus durables et les plus écologiques de la planète, tout en utilisant l'entreprise pour faire le bien.

En 2003, KEEN a révolutionné le marché en lançant la sandale hybride originale Newport, qui combine l'ouverture d'une sandale aquatique et la protection des orteils d'une chaussure robuste. KEEN a continué à créer des innovations qui ont transformé le secteur pour la vie en plein air, sur les sentiers, les chantiers, sur les trottoirs et dans l'eau. La chaussure de randonnée Targhee IV, fabriquée avec la technologie KEEN.FUSION, a été élue « Meilleure invention de 2024 » par le magazine Time pour sa durabilité révolutionnaire. KEEN n'utilise plus de PFAS depuis 2018 et met tout son savoir-faire de fabricant de chaussures responsable au service des personnes et de la planète, en partageant ses innovations durables pour faire plus de bien ensemble. Pour en savoir plus, rendez-vous sur keenfootwear.com.

