KEEN lance des chaussures de marche révolutionnaires

La nouvelle technologie KEEN.CURVEMC donne l'impression de rouler plutôt que de marcher

TORONTO, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Après trois années de développement et plus de huit mille kilomètres d'essai, KEEN dévoile la WK400 (200 $), une chaussure révolutionnaire conçue spécifiquement pour rendre la marche plus agréable et ludique. La marche est plus d'actualité que jamais, et les bénéfices en sont nombreux. Marcher soigne. Marcher développe des relations. Marcher améliore la santé et réduit le stress. Marcher favorise la créativité. Et surtout, c'est un catalyseur pour changer et pour défendre ce qui est juste.

WK400 - Alimenté par la technologie KEEN.CURVE (Groupe CNW/KEEN Canada)

Il y a quatre ans, le directeur de la création et de l'innovation produit mondial de KEEN, Rory Fuerst Jr., a souffert d'un grave accident de ski qui l'a privé de l'usage de ses jambes pendant plusieurs mois. Sur la voie de la récupération, celui-ci se trouvait déprimé et dans un brouillard profond. Athlète accompli, il n'avait jamais considéré l'importance de la marche, mais après quatre mois de rééducation, il a découvert que marcher était bien plus qu'un moyen de se déplacer. La marche lui a permis de sortir de ce brouillard et lui a sauvé la vie. Cette expérience l'a inspiré à partager le pouvoir de la marche avec le monde entier et a servi de déclencheur pour la dernière innovation de KEEN, une création qui révolutionne les chaussures de marche.

Avec l'aide d'un vieil ami, innovateur en chaussure et docteur en physique et en sciences de l'environnement, Ciro Fusco, Rory Jr. commença à s'intéresser à la science de la marche. À travers des études de laboratoire de biomécanique, KEEN a découvert que le corps et les jambes servent de pendule et déplacent le pied selon un arc constant durant la marche. Ce modèle est complètement différent de la foulée d'un coureur, qui ressemble plus à un mouvement à ressort, et les chaussures actuelles n'arrivent pas à faciliter la marche. Pour améliorer cet arc constant, KEEN a créé sa technologie KEEN.CURVEMC en cours de brevet. Celle-ci associe une géométrie de courbe constante, une technologie de plaque sous le pied et une semelle intermédiaire à haute énergie pour créer une sensation unique d'élan vers l'avant qui donne l'impression de rouler plutôt que de marcher. De plus, son ressort généreux de 30 mm au niveau des orteils permet une transition exceptionnellement douce et naturelle de la pose du talon au décollage de la pointe, ce qui rend chaque pas plus facile. Une chute de forme de 10 mm entre le talon et l'avant du pied favorise l'élan vers l'avant dans votre démarche, tout en favorisant la stabilité.

« Avant que je ne me casse la jambe, je n'avais jamais vraiment pensé à marcher. Je ne marchais que pour me rendre d'un point à un autre. Ce n'est que lorsque je ne pouvais plus le faire et que toute ma vie était chamboulée que j'ai réalisé ce que signifiait la marche pour moi, et pour nous en tant qu'humains. Mon accident m'a fait sombrer dans un état d'esprit des plus sombres. C'est la marche qui m'en a fait sortir. Ce projet est né de cette tragédie. Bien sûr, il y a énormément de technologie et de recherche dans notre chaussure de marche, mais ce dont je me souviens le plus, c'est le temps passé à travailler avec des collaborateurs exceptionnels engagés à améliorer un mouvement aussi élémentaire que la marche. Comme ma blessure, ce projet n'a pas été facile, mais c'est en mettant ensemble un pied devant l'autre que nous avons réussi. Cette chaussure est super, et je serais ravi que vous décidiez de l'essayer, peu importe si vous l'achetez ou non. Ce que je vous demande, si vous lisez ceci, c'est d'aller faire une promenade. » - Créateur de la WK400 et directeur de la création et de l'innovation produit global mondial KEEN, Rory Fuerst Jr.

Disponible pour 200 $, la chaussure WK400 est proposée en quatre couleurs et selon des tailles adaptées aux hommes et aux femmes. La WK400 sera disponible à l'achat sur www.keenfootwear.ca et chez certains revendeurs de produits de sport en février 2023. Pour marquer le lancement de la chaussure WK400, KEEN s'efforce d'établir un mouvement en faveur de la marche et de conscientiser la population au sujet des clubs de marche et des organismes de bienfaisance, et lance sont propre balado centré sur la marche.

À propos de KEEN

KEEN est une entreprise familiale et orientée par des valeurs qui fabrique des chaussures hybrides originales pour travailler et s'amuser en plein air. Depuis 2003, KEEN crée consciencieusement des sandales, des bottes et des chaussures sport afin de rendre le plein air et les métiers plus accessibles à tous. Après avoir lancé une révolution dans le secteur de la chaussure avec l'introduction de sa sandale hybride originale, la Newport, le fabricant installé à Portland, dans l'Oregon, continue de créer des produits qui garantissent la sécurité et le confort des utilisateurs tout en contribuant à rendre le monde meilleur. Apprenez-en plus sur www.keenfootwear.ca

SOURCE KEEN Canada

Renseignements: Pour plus d'information, veuillez communiquer avec: Danee Wilson, Consultante, Strategic Objectives, Tél: (437) 917-9445; Courriel: [email protected]