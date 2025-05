L'usine de Laval au cœur des efforts mondiaux pour traiter la DPLG-1, un trouble génétique ultra-rare.

LAVAL, QC, le 5 mai 2025 /CNW/ - Kedrion Biopharma, entreprise biopharmaceutique internationale, souligne aujourd'hui la Journée mondiale de la déficience en plasminogène (DPLG-1) par un événement spécial tenu à son installation de Laval. L'occasion met en lumière le développement et la production continue de RYPLAZIM® (plasminogène humain-tvmh), le premier et le seul traitement approuvé dans le monde pour la DPLG-1, une maladie génétique aussi rare que dévastatrice.

La DPLG-1 est causée par une carence en plasminogène, une protéine essentielle à la dégradation de la fibrine, une substance impliquée dans la coagulation sanguine et la cicatrisation des tissus. En l'absence de plasminogène en quantité suffisante, la fibrine s'accumule anormalement sur les muqueuses du corps, provoquant des complications douloureuses et graves, principalement au niveau des paupières, mais pouvant affecter tous les organes tapissés de muqueuses. Non traitée, cette maladie peut entraîner une perte de vision, des troubles respiratoires, une inflammation chronique et, dans les cas les plus sévères, mettre la vie en danger.

Initialement développé par Prometic, une entreprise biopharmaceutique basée au Québec et acquise depuis par Kedrion, RYPLAZIM est aujourd'hui fabriqué à l'usine de Laval. Il représente une avancée médicale et scientifique majeure pour les personnes atteintes de cette maladie, qui touche environ 1,6 personne par million d'habitants dans le monde. Le traitement est actuellement approuvé pour une utilisation aux États-Unis, et Kedrion travaille activement avec les autorités canadiennes afin d'obtenir une reconnaissance et une homologation au Canada.

L'initiative scientifique derrière cette thérapie est attribuée à l'équipe de scientifiques québécois dirigée par Pierre Laurin, figure de proue du secteur québécois des biotechnologies, dont l'innovation majeure repose sur la mise au point d'un système de purification novateur permettant d'isoler des protéines plasmatiques rares -- comme le plasminogène -- habituellement perdues dans les procédés classiques de fractionnement du plasma. Profondément sensible à la cause des maladies rares, il s'est engagé à offrir des solutions concrètes à des patients souvent laissés sans option thérapeutique.

Bien que RYPLAZIM ne soit pas encore homologué pour un usage généralisé au Canada, les patients québécois peuvent y avoir accès sur une base individuelle par l'entremise du Programme d'accès spécial de Santé Canada. Au Québec, la distribution est assurée par Héma-Québec. Cet accès exceptionnel demeure essentiel pour la petite communauté de patients atteints de DPLG-1, en l'absence de solution thérapeutique équivalente.

L'événement de Laval s'inscrit dans une série d'initiatives organisées simultanément par Kedrion à Fort Lee (États-Unis) et à Bolognana (Italie), soulignant l'engagement mondial de l'entreprise envers les maladies rares. Le maire de Laval, Stéphane Boyer, était présent aux côtés de porte-paroles de patients, d'experts médicaux et de membres de l'équipe de Kedrion.

« Chez Kedrion, nous croyons que chaque patient mérite un accès à des traitements qui changent la vie, peu importe la rareté de sa condition. Le travail accompli ici, à Laval, est un exemple concret du leadership scientifique québécois et de l'impact mondial de notre innovation », a souligné Sophie Larabée, directrice de site chez Kedrion Biopharma.

Kedrion poursuit sa collaboration avec les autorités de réglementation et les fondations de patients pour sensibiliser le public, améliorer l'accès aux traitements et faire en sorte que des thérapies innovantes comme RYPLAZIM soient accessibles aux personnes qui en ont besoin, ici comme ailleurs. Parmi ses partenaires figure la Plasminogen Deficiency Foundation, créée en 2020-2021, qui soutient les personnes atteintes de DPLG dans le monde entier, peu importe leur pays de résidence.

À propos de Kedrion Biopharma

Kedrion Biopharma est une entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la collecte et le fractionnement du plasma humain afin de produire et distribuer des thérapies destinées à traiter des maladies rares et graves. Présente en Amérique du Nord, en Europe et sur plusieurs marchés émergents, Kedrion s'engage à améliorer la vie des patients grâce à des traitements dérivés du plasma. Son usine de Laval joue un rôle central dans l'écosystème d'innovation de l'entreprise, ayant mené le développement de RYPLAZIM, premier traitement mondialement approuvé pour la DPLG-1.

