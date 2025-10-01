Un fabricant d'aérosols hautement complémentaire vient élargir la portée géographique, la clientèle et le portefeuille de produits de kdc/one

LONGUEUIL, QC, le 1er oct. 2025 /CNW/ -- Knowlton Development Corporation, Inc. (« kdc/one »), partenaire international de certaines des marques les plus emblématiques et émergentes du monde en matière d'innovation et de fabrication dans l'industrie des produits de beauté, des produits pour le corps ainsi que des solutions parfumées et pour la maison, vient d'annoncer aujourd'hui avoir acquis la totalité des actifs et repris certaines des dettes de Barony Universal (« Barony » ou « la société »), le plus grand fabricant indépendant spécialisé dans les produits d'aérosols de soins personnels et d'aérosols ménagers au Royaume-Uni. Cette transaction stratégique renforce l'empreinte européenne de kdc/one et élargit son expertise et ses moyens dans des catégories clés d'aérosols en forte croissance. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.

Basée à Irvine, en Écosse, Barony est un fabricant de premier plan et un exportateur mondial d'aérosols depuis plus de trois décennies. L'entreprise produit une gamme diversifiée de solutions personnelles et pour la maison, notamment des vaporisateurs anti-transpirants, des shampoings secs, des mousses à raser, des déodorants et des vaporisateurs spécialisés pour l'entretien des tissus et l'air ambiant qui sont exportés dans plus de 30 pays. Au service des grandes chaînes de détaillants et des marques majeures en Europe, au Moyen-Orient, en Australie et dans les Amériques, Barony a récemment réalisé un investissement important dans des capacités de production à haute vitesse qui vont lui permettre d'accélérer sa trajectoire de croissance. Au sein de kdc/one, Barony élargira davantage sa base de clientèle, ses catégories de produits et tirera parti des ressources et capacités mondiales de kdc/one pour stimuler sa croissance.

Nicholas Whitley, le président et chef de la direction de kdc/one, a déclaré : « Cette acquisition stratégique réunit deux entreprises complémentaires afin d'étendre nos capacités internationales et d'offrir encore plus de valeur à nos clients. Sous la direction de l'équipe de gestion actuelle, Barony a connu une croissance soutenue et s'est démarquée sur le marché en investissant tout à la fois dans son personnel, ses capacités et ses technologies. Ensemble, nous partageons un engagement envers l'innovation de premier ordre, l'excellence manufacturière et l'offre de produits de la meilleure qualité aux plus grandes marques du monde. C'est avec enthousiasme que nous accueillons l'équipe talentueuse de Barony, avec laquelle nous partageons une vision commune de croissance à long terme ».

« Nous intégrer à kdc/one marque une étape importante pour Barony, étant donné que cette initiative va nous donner l'envergure, les ressources et la plateforme d'innovation nécessaires pour servir nos clients de façon encore plus efficiente », a déclaré Camille Chammas, président du conseil d'administration de Barony. « Alors que nous sommes sur le point de commencer à écrire ensemble ce nouveau chapitre prometteur de notre histoire, nous avons l'intention de tirer pleinement parti des relations solides et de l'expertise de kdc/one en matière de formulation, de conception, d'emballage et de fabrication de produits ».

Guggenheim Securities, LLC a agi à titre de conseiller financier auprès de kdc/one, et Skykapital a joué le même rôle auprès de Barony.

Weil, Gotshal & Manges LLP, quant à lui, a agi à titre de conseiller juridique principal auprès de kdc/one, et Jones Day a joué le même rôle auprès de Barony.

À propos de kdc/one

Basée à Longueuil, au Québec (Canada), kdc/one est un fournisseur international de confiance qui propose des solutions à valeur ajoutée à un grand nombre des plus grandes marques du monde dans les domaines des produits de beauté, des produits pour le corps ainsi que des solutions parfumées et pour la maison. L'entreprise travaille en étroite collaboration à la fois avec des leaders mondiaux des produits de consommation, et avec des marques indépendantes en pleine croissance travaillant à la conception, la formulation, le design, l'emballage et la fabrication de produits. Les produits innovants que kdc/one a contribué à développer sont vendus par ses marques partenaires dans plus de 70 pays à travers le monde.

À propos de Barony Universal

Barony Universal est un fabricant de premier plan et exportateur mondial d'aérosols, spécialisé dans la prestation de services auprès de marques privées et de marques nationales, le remplissage, et le développement de produits innovants sur les marchés des produits de soins personnels et d'entretien ménager. Son siège social est situé à Riverside Business Park, dans la commune d'Irvine en Écosse, et il se consacre à la fabrication de solutions aérosols de la plus haute qualité pour ses clients à travers le monde.

