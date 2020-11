TORONTO, le 3 nov. 2020 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) et CISION annoncent conjointement que l'étudiante de l'Université de Victoria Kate McKenna est lauréate du Prix SCRP/CISION d'excellence étudiant 2020. Bientôt titulaire d'un diplôme en relations publiques du programme du même nom à cette université, Madame McKenna a été sélectionnée parmi les mises en nomination de cette année pour son professionnalisme exemplaire et son dévouement à contribuer au statut et à l'acceptation de la profession après la graduation.

« Au cours de ses études, Kate a continuellement démontré une totale compréhension des méthodologies de recherche, de la cueillette de données et de la planification des communications stratégiques, surtout dans son plan de 108 pages pour la Citadel Canine Society, afin de développer une norme nationale pour les chiens de service en stress post-traumatique et en traumatisme lié au stress opérationnel, déclare l'enseignante ayant mis Mme McKenna en nomination, Sherrell Steele. Sa conduite en ligne n'était pas seulement professionnelle, mais elle a servi de modèle positif et inspirant en aidant des collègues étudiants en difficulté pendant la pandémie de COVID-19, par son écoute attentive et en leur servant de compagne d'études. »

À titre de lauréate de cette année, Mme McKenna a reçu la bourse de 1000 $ courtoise de CISION ainsi qu'une cotisation d'un an comme Membre émergent à la SCRP.

« Merci beaucoup à la Société canadienne des relations publiques et à CISION de m'avoir choisie comme lauréate de ce prix, ainsi qu'à mon enseignante Sherrell Steele de m'avoir mise en nomination, dit Kate McKenna, J'ai eu mon premier coup de foudre pour le volet scientifique des relations publiques en 2017 et j'ai bien hâte d'apporter cet amour à une organisation qui croit en l'importance de l'éthique en relations publiques, à l'implication sincère auprès des intervenants et à l'évaluation de campagnes conformément aux meilleures pratiques mondiales de relations publiques. »

Créé conjointement par les deux organisations, le Prix SCRP/CISION d'excellence étudiant souligne l'excellence d'un étudiant de relations publiques. Les étudiants lauréats sont mis en nomination par leurs coordonnateurs ou enseignants et sont inscrit en année terminale (ou l'équivalent) d'un programme canadien à temps complet et reconnu en relations publiques au moment de recevoir le prix.

À propos de CISION

Cision Ltd. (NYSE : CISN) est chef de file de la fourniture mondiale de logiciels et services en médias mérités aux professionnels des relations publiques et des communications de marketing. Le logiciel de CISION permet aux utilisateurs d'identifier les principaux influenceurs, de façonner et de distribuer du contenu stratégique et d'en mesure l'impact significatif. Cision compte plus de 4 000 employés et des bureaux dans 15 pays dans les Amériques, l'europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Asie-Pacifique. Pour en savoir davantage sur ses produits et services primés, comme Cision Communications Cloud®, visitez le www.cision.com et suivez Cision sur Twitter @Cision.

À propos de la Société canadienne des relations publiques

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques est une association sans but lucratif qui se consacre à la pratique, à la gestion et à l'enseignement des relations publiques et des communications. Formée de 14 sociétés locales, la mission de la SCRP consiste à construire une communauté nationale de relations publiques et de gestion de la communication par le développement et l'agrément professionnel, la collaboration avec les influenceurs et l'engagement envers l'éthique et un code de déontologie, la défense des intérêts de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

Cision est le partenaire de distribution exclusif de la Société canadienne des relations publiques nationale.

