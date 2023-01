QUÉBEC, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Kaleido Croissance inc., pionnière de l'épargne-étude au Québec, a annoncé à ses clients qu'elle compensera l'entièreté des sommes volées dans leur(s) compte(s) suivant l'incident de sécurité du 18 janvier.

Le 18 janvier, les experts en sécurité de Kaleido ont détecté des tentatives de transactions frauduleuses dans les comptes en ligne de certains clients. La vaste majorité des clients n'ont pas été touchés. Les données personnelles qui ont été utilisées pour effectuer ces tentatives malveillantes ne proviennent pas des systèmes de Kaleido. Malheureusement, dans quelques cas, ces données personnelles ont permis d'accéder à des comptes et, à l'aide de fausses preuves d'inscription aux études, d'effectuer des retraits.

« Aujourd'hui, nous souhaitons rassurer nos clients. Face à une situation qui compromet injustement l'avenir de nos enfants, la question ne se pose pas; l'épargne qu'ils ont accumulée toutes ces années n'est pas à risque », assure Isabelle Grenier, présidente et cheffe de la direction. « Fidèles à la volonté de l'entreprise d'en faire plus pour nos clients, la direction et le conseil d'administration de Kaleido confirment la décision de compenser les sommes dérobées, y compris les rendements, s'il y a lieu. »

Le processus de compensation sera précisé dans les jours à venir et communiqué le plus rapidement possible aux personnes concernées. Entretemps, soyez assurés que Kaleido continuera d'offrir un accompagnement personnalisé et soutenu à l'ensemble des clients touchés afin de les aider dans cette situation.

Depuis la réactivation de l'Espace client le 24 janvier, celui-ci fait l'objet d'une surveillance accrue et selon notre partenaire externe en matière de sécurité, aucune nouvelle tentative malveillante n'a été effectuée.

Kaleido s'engage à faire preuve de transparence et à tenir informées l'ensemble de ses parties prenantes, au fur et à mesure que la situation le permettra. Compte tenu de l'investigation en cours, nous ne formulerons pas d'autres commentaires.

À propos de Kaleido



La Fondation Kaleido, pionnière de l'épargne-études depuis 1964, est un organisme sans but lucratif qui a versé, au fil des ans, plus de 1 milliard $ en paiements d'aide aux études et en remboursement d'épargne. Kaleido détient plus de 1,8 milliard $ en actifs sous gestion, au bénéfice de plus de 236 000 jeunes.

Kaleido accompagne les familles du Québec et du Nouveau-Brunswick dans l'atteinte du plein potentiel de leurs enfants. Ce sont près de 200 employés et représentants qui se consacrent chaque jour à offrir des solutions d'épargne-études et d'accompagnement familial qui serviront de tremplin à nos jeunes pour inventer la société de demain. Visitez-nous à www.kaleido.ca.

SOURCE Kaleido Croissance inc.

Renseignements: Julie Cyr, Vice-présidente, Marketing et expérience client, T : 418 651 8977, poste 2295, [email protected]