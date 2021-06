QUÉBEC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Kaleido Croissance inc. (« Kaleido »), filiale à part entière et distributeur des plans de bourses d'études promus par la Fondation Kaleido, procède à une hausse des honoraires d'administration de ses plans de bourses d'études REEEFLEX, UNIVERSITAS et INDIVIDUEL (les « plans ») et poursuit son évolution, pour mieux répondre aux attentes des clients.

Dès le 1er juillet 2021, ce taux passera de 1,18 % à 1,35 % (excluant les taxes applicables), pour un ratio de frais de gestion total d'environ 2,55 %, comparable au marché pour un produit dont le capital est garanti. Kaleido a modifié les prospectus des plans afin de refléter ce changement.

« Cet ajustement des honoraires correspond à 1,70 $ par 1 000 $ d'actifs et intervient après presque 10 ans sans augmentation, souligne Isabelle Grenier, présidente et chef de la direction de Kaleido. Nous poursuivons ainsi une transformation de notre modèle d'affaires qui profitera à tous nos souscripteurs et bénéficiaires en proposant une expérience client rehaussée. Cette évolution se traduit déjà par une bonification de notre offre de services, afin de poursuivre notre mission d'accompagner chaque enfant dans l'atteinte de son plein potentiel. »

La Fondation Kaleido, pionnière de l'épargne-études depuis 1964, est un organisme sans but lucratif qui a versé, au fil des ans, plus de 1 milliard $ en paiements d'aide aux études et en remboursement d'épargne. Kaleido détient plus de 1,8 milliard $ en actifs sous gestion, au bénéfice de plus de 227 000 jeunes.

Kaleido accompagne les familles du Québec et du Nouveau-Brunswick dans l'atteinte du plein potentiel de leurs enfants. Ce sont près de 200 employés et représentants qui se consacrent chaque jour à offrir des solutions d'épargne-études et d'accompagnement familial qui serviront de tremplin à nos jeunes pour inventer la société de demain.

