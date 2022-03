Lancement de nouveaux REEE individuels et fin de la distribution des plans collectifs

QUÉBEC, le 15 mars 2022 /CNW Telbec/ - Kaleido Croissance inc., pionnière de l'épargne-études au pays, annonce qu'elle poursuit l'importante transformation qu'elle a entamée il y a trois ans avec le lancement, dès le 1er mai prochain, d'IDEO+, une toute nouvelle gamme de plans de bourses d'études individuels, conçus pour mieux répondre aux besoins de l'ensemble de sa clientèle. Par le fait même, elle annonce que la distribution des plans collectifs REEEflex et Universitas prendra fin le 30 avril 2022.

« Cette modernisation de notre modèle d'affaires était rendue nécessaire pour mieux répondre aux attentes du marché et assurer notre croissance à long terme, explique Isabelle Grenier, présidente et cheffe de la direction de Kaleido. Dès le 1er mai, nos clients pourront bénéficier de produits plus souples, qui éliminent la rigidité et la complexité parfois associées aux plans de bourses d'études collectifs. »

Une gamme complète de plans individuels

Assortie de politiques de placement diversifiées, la gamme IDEO+ se décline en trois options de plans de bourses d'études, adaptés à divers profils d'investisseurs : IDEO+ Prudent, IDEO+ Évolutif et IDEO+ Responsable. De plus, les plans IDEO+ ne comportent aucune obligation de cotisation récurrente et sont accessibles sans frais de souscription, de sorte que chaque dollar investi contribue dès le départ à l'accumulation d'actifs.

Produits collectifs : options pour les souscripteurs actuels

Kaleido cessera donc la vente des plans collectifs REEEflex et Universitas auprès de nouveaux clients à partir du 30 avril 2022, mais continuera d'honorer les contrats déjà conclus avec les détenteurs de ses produits collectifs jusqu'à l'échéance prévue. À noter que les ajouts d'unités dans les plans existants seront également permis jusqu'au 30 avril 2022. Après cette date, les clients actuels pourront bonifier leurs cotisations au REEE en optant pour un plan IDEO+.

Produits collectifs existants : baisse du taux des honoraires d'administration

Le 1er mai 2022, le taux des honoraires d'administration des plans REEEflex et Universitas sera réduit, passant de 1,35 % à 1,305 %.

Kaleido : une offre bonifiée par des services d'accompagnement distinctifs

Si le volet REEE demeure central, l'offre globale de Kaleido est bonifiée par une multitude de ressources et de services connexes, gratuits ou payants, composant un guichet unique d'accompagnement familial. Du nombre, on compte des contenus utiles et pertinents, des services en santé et mieux-être comprenant de la télémédecine, du soutien pédagogique et du tutorat scolaire, de même que du coaching familial.

Cette nouvelle approche implique des spécialistes, des organismes et des partenaires reconnus au Québec, mobilisés pour répondre aux nombreux enjeux croissants des familles en matière de développement et de réussite scolaire.

« L'équipe de Kaleido croit que chaque jeune peut se réaliser quand on lui donne les moyens, à la fois financiers et humains, d'atteindre son plein potentiel. Notre rôle est donc de concevoir et d'offrir des solutions porteuses et positives aux générations montantes », conclut Isabelle Grenier.

Pour obtenir plus de renseignements sur les options qui s'offrent à eux, les souscripteurs peuvent consulter notre foire aux questions, communiquer avec leur représentant en plans de bourses d'études Kaleido ou envoyer directement leurs questions par courriel à [email protected].

À propos de Kaleido

La Fondation Kaleido, pionnière de l'épargne-études depuis 1964, est un organisme sans but lucratif qui a versé, au fil des ans, plus de 1 milliard $ en paiements d'aide aux études et en remboursement d'épargne. Kaleido détient plus de 1,8 milliard $ en actifs sous gestion, au bénéfice de plus de 236 000 jeunes.

Kaleido accompagne les familles du Québec et du Nouveau-Brunswick dans l'atteinte du plein potentiel de leurs enfants. Ce sont près de 200 employés et représentants qui se consacrent chaque jour à offrir des solutions d'épargne-études et d'accompagnement familial qui serviront de tremplin à nos jeunes pour inventer la société de demain. Visitez-nous à www.kaleido.ca.

