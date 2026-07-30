KALEIDO ANNONCE L'ARRIVÉE DE TRIASIMA PARMI SES GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE ET AJUSTE LES FRAIS DE GESTION DE PORTEFEUILLE DU PLAN UNIVERSITAS

QUÉBEC, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Kaleido Croissance inc. (« Kaleido »), pionnière en matière de régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), annonce un changement dans la gestion de portefeuille des plans de bourses d'études UNIVERSITAS et REEEFLEX et ajuste les frais de gestion de portefeuille du plan UNIVERSITAS.

Le ou vers le 30 septembre 2026, Gestion de portefeuille Triasima inc. (« Triasima ») remplacera Jarislowsky Fraser à titre de gestionnaire de portefeuille des plans UNIVERSITAS et REEEFLEX. Ce changement s'inscrit dans le cadre de modifications à la politique de placement des plans UNIVERSITAS et REEEFLEX visant à en optimiser le rendement potentiel futur.

Triasima sera responsable d'un mandat de gestion en actions canadiennes fondé sur des critères de sélection de titres qui intègrent des normes d'investissement responsable (ESG).

« L'arrivée d'un chef de file comme Triasima parmi nos gestionnaires de portefeuille est une excellente nouvelle pour nos clients », souligne Jean-Stéphane Parent, vice-président, chef de l'investissement et du marketing chez Kaleido. « Son engagement envers l'investissement durable et sa grande expertise en gestion financière bénéficieront à tous les souscripteurs et aux bénéficiaires des plans UNIVERSITAS et REEEFLEX. »

Ce changement entraînera du même coup un ajustement des frais de gestion de portefeuille du plan UNIVERSITAS. Ainsi, à compter du 30 septembre 2026, ces frais seront majorés de 0,01 %, passant à 0,14 % (taxes incluses) des actifs sous gestion du plan, ce qui représente une majoration d'environ 0,10 $ par tranche de 1 000 $. Les frais de gestion de portefeuille des autres plans demeureront inchangés.

Les informations détaillées sur les frais et les honoraires appliqués aux plans de bourses d'études de Kaleido peuvent être consultées dans les prospectus à Kaleido.ca.

À propos de Triasima

Établie à Montréal depuis 2000, Triasima est une société canadienne indépendante qui gère des actifs de plus de 3 milliards $ pour des clients institutionnels et privés au Canada et aux États-Unis. La firme, détenue à 100 % par ses employé(e)s et dirigeant(e)s, est reconnue pour son approche qui intègre à la fois l'analyse fondamentale, l'analyse quantitative et l'analyse de tendances dans un processus de choix de titres rigoureux et novateur.

Convaincue de l'importance des critères environnementaux, sociaux et de saine gouvernance (ESG), Triasima est également signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations unies et propose à ses clients une approche qui concilie investissement responsable et création de valeur.

À propos de Kaleido

Pionnière en épargne-études depuis 1964, Kaleido accompagne les familles du Québec et du Nouveau-Brunswick dans l'atteinte du plein potentiel de leurs enfants. Au 31 décembre 2025, Kaleido détenait plus de 2 milliards $ en actifs sous gestion, au bénéfice de plus de 200 000 bénéficiaires. Ce sont près de 200 employé(e)s et représentant(e)s qui se consacrent chaque jour à offrir des solutions d'épargne-études et d'accompagnement familial qui serviront de tremplin à nos enfants pour bâtir la société de demain.

Pour plus d'information, visitez Kaleido.ca.

SOURCE Kaleido Croissance inc.

Informations : Patrick Pedneault, [email protected]