Kaleido accroît la diversification du portefeuille de ses clients

QUÉBEC, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Kaleido, pionnière en matière de régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), auparavant connue sous le nom d'Universitas, annonce aujourd'hui qu'elle offrira dorénavant une plus grande flexibilité dans la gestion des portefeuilles de ses clients.

Le 28 octobre 2019, l'Autorité des marchés financiers a confirmé l'octroi d'une dispense permettant à Kaleido d'offrir une meilleure diversification dans les placements faits pour les plans de bourses d'études REEEFLEX, UNIVERSITAS et INDIVIDUEL. Par conséquent, Kaleido Croissance inc. et Fondation Kaleido pourront dorénavant investir l'actif de ces plans de bourses d'études, entre autres, et selon la provenance des fonds, en obligations émises et garanties par le gouvernement des États-Unis d'Amérique, en obligations corporatives, en titres adossés à des créances hypothécaires garanties, en actions canadiennes et américaines, ainsi qu'en parts indicielles.

La politique de placement des plans sera modifiée pour intégrer certaines des nouvelles classes d'actifs permises en vertu de la dispense et afin d'adapter la stratégie de placement des plans en fonction d'une diversification prudente des titres dans la composition du portefeuille. La dispense et la politique de placement révisée prendront effet lors du prochain renouvellement du visa des prospectus des plans, en décembre 2019.

Kaleido est une pionnière de l'épargne-études qui accompagne les familles du Québec et du Nouveau-Brunswick dans l'atteinte du plein potentiel de leurs enfants. Kaleido, constituée d'une fondation, d'une société de gestion et d'un cabinet de services financiers, regroupe plus de 100 employés et 150 représentants qui se consacrent chaque jour à offrir des solutions d'épargne-études et d'accompagnement parental qui serviront de tremplin à nos jeunes pour inventer notre société de demain. Kaleido a versé 885 M$ en paiements d'aide aux études et en remboursement d'épargne au bénéfice de plus de 227 000 jeunes et compte plus de 1,5 milliard $ en actifs sous gestion.

