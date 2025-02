ALPHARETTA, Géorgie, 5 février 2025 /CNW/ - Kahua, pionnier des solutions collaboratives de gestion de projets de construction , a lancé la gestion de projet axée sur les actifs (ACPM), une innovation révolutionnaire qui redéfinit la manière dont les projets de construction sont gérés. En donnant la priorité aux actifs depuis le début du projet jusqu'à son achèvement, l'ACPM garantit un processus de livraison transparent et fondé sur des données qui maximise l'efficacité et la valeur à long terme.

Par le passé, les projets de construction étaient gérés selon une approche fragmentée, ce qui entraînait souvent des inefficacités et un processus de livraison fastidieux. L'ACPM change ce paradigme en intégrant une méthodologie axée sur les actifs, de sorte que chaque phase - de la planification et de la conception à l'exécution et à l'exploitation - est reliée de manière transparente par une plateforme unifiée. Cette approche avant-gardiste améliore la fonctionnalité, la durabilité et la performance du cycle de vie des actifs, en offrant aux propriétaires et aux équipes de projet une expérience de livraison simplifiée et automatique.

« L'industrie de la construction est à la croisée des chemins, où la transformation numérique doit stimuler l'efficacité, la durabilité et la valeur, a déclaré Brian Moore, président et cofondateur de Kahua. « La gestion de projet axée sur les actifs représente un changement fondamental dans la façon dont les projets sont exécutés. En intégrant la collecte, l'organisation et l'utilisation des données sur les actifs à chaque étape du cycle de vie du projet, nous éliminons le besoin d'un projet après le projet, un scénario trop courant où les équipes se démènent pour compiler puis fournir des informations essentielles sur les actifs après la construction. »

Une approche plus intelligente de la gestion des actifs -l'approche de la gestion de projet centrée sur les actifs de Kahua offre les avantages suivants :

Collecte et mise en relation transparente des données sur les actifs : L'information sur les actifs est enregistrée pendant la conception et la construction, avec tous les documents associés, les médias et les flux de travail intelligemment liés à l'actif.

Transmission automatisée des données sur les actifs : Les données recueillies tout au long du projet sont immédiatement disponibles pour l'exploitation, ce qui élimine les retards et les inefficacités lors du passage de la construction à la gestion des actifs.

Intégration des données sur les actifs dans tous les systèmes : L'ACPM permet d'étiqueter et de synchroniser les données relatives aux actifs sur les principales plateformes, notamment BIM, EAM, Revit, GIS et GMAO, garantissant ainsi l'interopérabilité et l'accessibilité.

Cette approche innovante élimine les inefficacités liées aux livraisons traditionnelles, où les données sur les actifs sont souvent dispersées dans des systèmes disparates, ce qui nécessite beaucoup de temps et d'efforts pour les consolider. Avec l'ACPM, les propriétaires reçoivent un ensemble de données structurées et intelligentes à la fin du projet, ce qui élimine les retards coûteux et améliore la préparation opérationnelle dès le premier jour.

Redéfinir les normes de l'industrie

La dernière innovation de Kahua renforce sa position de chef de file en matière de gestion de projets de construction. Déjà reconnu par les principaux acteurs des secteurs gouvernementaux, de la santé, de l'éducation et du commerce, Kahua continue de proposer des solutions qui répondent à l'évolution des exigences de la construction moderne. En permettant une approche véritablement centrée sur les actifs, l'ACPM établit une nouvelle référence dans l'industrie en matière d'efficacité, de collaboration et de création de valeur à long terme.

Pour en savoir plus sur la gestion de projet axée sur les actifs de Kahua, rendez-vous sur www.kahua.com .

À propos de Kahua

Kahua est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion et d'analyse de projets de construction centrés sur les actifs pour les secteurs du gouvernement, de la santé, de l'éducation, du commerce et de l'énergie. Notre plateforme - la plus sécurisée de l'industrie - aide les propriétaires et les entrepreneurs à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts et à gérer les risques tout au long du cycle de vie des projets. Notre approche unique axée sur les actifs simplifie le processus de livraison des actifs. Grâce à des solutions spécialement conçues pour les marchés verticaux et à un environnement à code bas, les utilisateurs peuvent être opérationnels rapidement, avec la souplesse nécessaire pour se conformer à leurs exigences particulières au fil du temps.

