Jusqu'à 3 000 MW de capacité éolienne : un grand partenariat entre la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, les Atikamekw de Wemotaci, la MRC du Domaine-du-Roy et Hydro-Québec

ROBERVAL, QC, le 3 juill. 2024 /CNW/ - La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, les Atikamekw de Wemotaci, la MRC du Domaine-du-Roy et Hydro-Québec annoncent un partenariat pour le développement de la zone Chamouchouane, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui pourrait accueillir jusqu'à 3 000 MW de capacité éolienne. Cette initiative de développement éolien deviendra ainsi l'une des plus importantes de l'Amérique du Nord.

Pouvant représenter un investissement de l'ordre de neuf milliards de dollars, ce partenariat est une étape très importante dans la mise en œuvre de la Stratégie de développement éolien d'Hydro-Québec, annoncée le 30 mai dernier, selon laquelle les Premières Nations et les MRC participent dès le départ à l'élaboration de projets, et ce, à titre de partenaires et d'actionnaires. Les participations seront réparties de manière égale entre les partenaires communautaires et Hydro-Québec.

Pour le gouvernement du Québec, il s'agit d'un exemple parfait de partenariat gagnant-gagnant pour l'ensemble des signataires. Le partenariat a été entériné par un décret du gouvernement du Québec le 12 juin dernier.

Compte tenu de la nature égalitaire du partenariat, la planification de cette initiative sera faite de manière conjointe par les partenaires communautaires et Hydro-Québec. En choisissant d'être actionnaires, les partenaires communautaires s'assurent de bénéficier également de revenus autonomes qu'ils pourront investir selon leurs priorités.

Située au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la zone Chamouchouane est d'une superficie d'environ 5 000 km2 et se démarque par la qualité et l'ampleur de son potentiel éolien. À terme, différents parcs éoliens pourraient y être aménagés. Les partenaires mèneront dès le mois prochain des initiatives qui permettront de confirmer un premier projet dans la zone, notamment avec l'installation d'équipements pour collecter des données sur la qualité du vent et la consultation du milieu.

L'élaboration des différents projets ciblant cette zone et leur réalisation se fera de manière progressive et coordonnée avec l'évolution du réseau de transport d'électricité. L'ensemble du développement de la zone fera l'objet de consultations dans une perspective d'acceptabilité sociale et d'intégration optimale des parcs éoliens sur le territoire.

La conclusion de ce partenariat est une première étape importante dans le développement du potentiel éolien de la zone Chamouchouane. Les partenaires conviendront ensemble de la stratégie optimale pour la suite, y compris la participation des promoteurs de l'industrie.

Citations

Gilbert Dominique , chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh ( Mashteuiatsh )

« Ce partenariat historique représente un jalon important de la relation durable que nous souhaitons voir se développer entre les Premières Nations, Hydro-Québec et nos partenaires. Nos collectivités doivent être au cœur des projets d'envergure tels que celui-ci, notamment en ce qui concerne l'acceptabilité sociale. En ce sens, l'implication des partenaires communautaires est incontournable. »

Viviane Chilton , cheffe du Conseil des Atikamekw de Wemotaci

« Ce partenariat représente non seulement une opportunité de développement économique significative pour notre communauté, mais aussi une contribution importante à la transition énergétique du Québec. C'est une occasion unique de valoriser le potentiel éolien du territoire, tout en respectant nos traditions et notre environnement. Nous sommes fiers de participer à ce projet ambitieux, qui bénéficiera à nos membres actuels et futurs. »

Yanick Baillargeon , préfet de la MRC du Domaine-du-Roy

« Il s'agit d'une annonce majeure pour notre territoire. Nous sommes fiers de collaborer avec les Premières Nations et Hydro-Québec pour prendre en main le développement de notre potentiel éolien afin de générer d'importantes retombées pour nos communautés. Ce projet reflète notre volonté de miser sur les ressources renouvelables afin de développer notre territoire de manière durable. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits

« Depuis l'annonce de la volonté de notre gouvernement de décarboner le Québec, plusieurs communautés ont levé la main pour devenir partenaires. C'est ensemble que nous allons y parvenir et voir aujourd'hui un projet avec un si grand potentiel, incluant deux communautés et une MRC, me donne espoir pour l'avenir ! »

Pierre Fitzgibbon , ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Il est essentiel que les communautés autochtones et régionales travaillent en étroite collaboration pour l'avenir du Québec. Le projet de développement éolien de la zone Chamouchouane est un pas de plus vers une transition énergétique qui bénéficiera à tout le monde. »

Michael Sabia , président-directeur général, Hydro-Québec

« Ce partenariat égalitaire incarne très bien la vision que nous avons présentée dans notre Stratégie de développement éolien. Avec nos partenaires locaux, nous allons entamer une démarche commune et collaborative qui aura des retombées pour l'ensemble du Québec. Ensemble, nous allons jeter les bases d'un développement éolien bien planifié et coordonné. »

