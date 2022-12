TORONTO, le 9 déc. 2022 /CNW/ - Accord Financial Corp., l'une des principales sociétés de financement commercial indépendantes de l'Amérique du Nord (« Accord ») (TSX: ACD) a élargi son équipe de l'unité de l'affacturage/du financement sur actif Canada pour y inclure Julien Lacoste comme gestionnaire, Développement des affaires. Les responsabilités de Julien consisteront notamment à aider les entreprises canadiennes à atteindre leurs objectifs d'affaires à long terme en simplifiant l'accès au capital grâce aux solutions de la Financière Accord. Il se concentrera principalement sur les diverses régions du Québec pour veiller à ce que les petites et moyennes entreprises (PME) reçoivent un service adéquat.

« Les entreprises d'aujourd'hui ont besoin d'un partenaire financier solide pour comprendre leurs besoins uniques, a déclaré Cynthia Aboud, vice-présidente principale, Financement sur actif Canada. Julien possède les connaissances et les compétences nécessaires pour fournir des conseils d'expert à nos clients, anciens et nouveaux, avec des solutions novatrices pour les PME qui cherchent à réinvestir, à reconstruire et à croître. »

Basé à Montréal, Julien a de l'expérience dans les domaines des banques et de la technologie, et plus particulièrement dans la collaboration avec les petites entreprises et les entrepreneurs. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes liés à l'établissement de relations et à la confiance, notamment à la Banque CIBC et, auparavant, à Canon, à Placements Franklin Templeton et à BMO. Il est diplômé de l'Université de Montréal.

À propos d'Accord Financial Corp.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique en Amérique du Nord, procurant des solutions de financement rapides et polyvalentes aux entreprises en transition, comme le financement reposant sur l'actif, l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. En tirant avantage de la combinaison exclusive de notre solidité financière, de notre vaste expérience et de notre indépendance, nous concevons des solutions de financement gagnantes faciles à obtenir par les petites et moyennes entreprises pour que nos clients puissent connaître le succès. Depuis 44 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières. www.accordfinancial.com

