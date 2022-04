Le comité organisateur de l'événement - composé de jeunes professionnel·le·s bénévoles et co-présidé par Francis Guindon (vice-président marketing, WANT Les Essentiels et Quartz Co.) et Lysandre Laferrière (avocate principale, Magil Construction) - est fier d'accueillir Julie Snyder pour l'édition 2022 des Printemps du MAC . Personnalité incontournable du paysage médiatique au Québec, Julie Snyder est fière de s'associer au MAC et à sa Fondation pour faire rayonner et célébrer l'art contemporain.

L'Éveil du Printemps

Issue d'une famille modeste, je marche, pieds nus dans l'aube entourée d'art. Ma mère n'achète ni beaux canapés ni belles voitures. Mes bottes de ski sont usagées, mais nos murs sont ornés de quelques œuvres originales d'artistes peu connus et de deux reproductions de Picasso : La mère et l'enfant, une scène fusionnelle d'allaitement et Don Quichotte avec son soleil noir et blanc. Je grandis en fréquentant les musées, en ne comprenant pas toujours l'art abstrait, pour moi des taches et des gribouillis - « tout le monde est capable d'en faire ». Imprégnée et guidée, j'apprécie dorénavant respirer toutes les formes d'art qui parsèment mon parcours.

Je n'ai pas hérité d'une entreprise ni d'une fortune, mais on m'a offert la curiosité artistique.

Nous sous-estimons souvent l'impact qu'une œuvre peut insuffler dans une maison ou un bureau. Il est possible d'acheter des œuvres à différents prix. Pour moi, l'art doit avant tout être accessible et, pour ce faire, nous devons éveiller les gens à l'art. Il est naturel pour moi de soutenir le Musée d'art contemporain et sa Fondation dans le cadre de la soirée-bénéfice des Printemps du MAC. Le MAC enrichit notre héritage culturel.

Pour moi, l'art de vivre c'est vivre avec l'art et c'est au MAC que le printemps s'éveille.

- Julie Snyder

L'expérience unique des Printemps du MAC

En plus d'un cocktail exclusif dans un décor audacieux, les participant·e·s à cette soirée-bénéfice pourront danser, profiter d'expériences uniques et miser sur différents lots offerts à l'encan silencieux - incluant, entre autres, une vingtaine d'œuvres d'artistes canadienne·s émergent·e·s et établi·e·s. Commissarié par Erika Del Vecchio, l'encan débutera virtuellement le 25 mai puis sera mis en exposition et se clôturera lors de la soirée du 3 juin. Un lien vers la plateforme de l'encan sera bientôt partagé. Vous pourrez, notamment, miser sur des œuvres de Berirouche Feddal, Tess Roby, Paul Hardy, Frances Adair Mckenzie et même sur une vidéo numérique de Laurent Lévesque.

Fidèles à leur réputation, les Printemps du MAC, présentés par Banque Nationale, seront une fois de plus le lieu d'un événement mode à ne pas manquer. Diamants, plumes, armures, paillettes, masques, coiffures colorées et maquillages extravagants compléteront robes de soirée et smokings. Tous les looks seront permis au cours de cette soirée inclusive où la différence, la créativité et la liberté d'expression seront célébrées !

S'amuser tout en soutenant le MAC

L'ensemble des profits de l'événement des Printemps du MAC est remis à la Fondation du MAC qui a pour mission de soutenir financièrement le Musée dans ses divers pôles d'activités de conservation, de diffusion et d'éducation. Créés en 2007, Les Printemps du MAC sont nés du désir de sensibiliser les jeunes générations à l'art contemporain, ainsi qu'à l'importance du rôle du MAC dans la conservation et la diffusion de ce patrimoine au Québec, au Canada et à l'international. En moyenne, plus de 150 000 $ de profits sont remis à la Fondation chaque année grâce aux participants et aux partenaires. L'événement s'avère donc une façon concrète d'appuyer le MAC dans le déploiement de ces diverses activités pour la communauté.

L'initiative rayonne chaque année sous la gestion du Comité des Printemps du MAC, un groupe de jeunes philanthropes passionné·e·s par l'art contemporain qui se donne pour mandat d'organiser un événement unique avec une réelle valeur ajoutée pour les invité·e·s et de faire rayonner le Musée au profit de la Fondation du Musée d'art contemporain. Pour une deuxième année, le comité est coprésidé par Francis Guindon et Lysandre Laferrière.

« Les Printemps du MAC m'ont suivi tout au long de ma carrière - a priori à titre de participant, ensuite commanditaires (par l'intermédiaire de M0851 et Maison Birks), puis comme membre du comité organisateur et maintenant coprésident de l'événement. En plus de soutenir le MAC et ses divers pôles d'activités, cette soirée-bénéfice célèbre la créativité sous toutes ses formes par ses thèmes innovants et ses expériences uniques. Hasard Bazar est l'événement à ne pas manquer ! », a indiqué Francis Guindon (WANT Les Essentiels et Quartz Co.), coprésident du Comité des Printemps du MAC.

« C'est un honneur de pouvoir donner vie chaque année aux Printemps du MAC aux côtés des bénévoles du comité organisateur qui donnent de leur temps sans compter. Après plus de deux ans de pandémie, vivement qu'on se retrouve ensemble pour célébrer en grand et soutenir directement le plus grand musée exclusivement dédié à l'art contemporain du Canada ! », a ajouté Lysandre Laferrière (Magil Construction), coprésidente du Comité des Printemps du MAC.

Achat de billets

Les billets sont en vente à partir de 195 $ et un reçu officiel de don sera remis pour la portion admissible.

Pour se procurer des billets :

https://macm.org/activités/les-printemps-du-mac-2022/

Informations : 514 847-6273 / [email protected]

Remerciements

Le Musée et sa Fondation remercient profondément la Banque Nationale pour son soutien indéfectible en tant que partenaire présentateur des Printemps du MAC.

Comité des Printemps du MAC 2022

La Fondation du MAC tient à remercier chaleureusement la présidente d'honneur, Julie Snyder (Production J), ainsi que les coprésident·e·s et les membres du Comité qui ont généreusement offert de leur temps et de leur énergie pour faire de cet événement un succès.

Membres :

Shady Ahmad

Directeur du développement des affaires, Budge Studio

Ariane Bisaillon

Associée, Blake, Cassels & Graydon LLP

Virginie Bourgeois

Analyste numérique, Intact Lab

Alexe Corbeil-Courchesne

Avocate, Blake, Cassels & Graydon LLP

Erika Del Vecchio

Cheffe de projet, Pierre François Ouellette art contemporain

Allison Forbes

Fondatrice, Raisonnables

David Gagnon

Associé, développement des affaires et partenariats, Power Sustainable

Francis Guindon

Vice-président marketing, WANT Les Essentiels et Quartz Co.

Lysandre Laferrière

Avocate principale, Magil Construction

Olivier Lapierre

Consultant en communications, relations publiques et relations de presse

Charles LeMay

Directeur, Communications / Producteur au contenu, Productions J

Nikolaos Lerakis

Directeur créatif, Duvernois

Emma Molson

Étudiante en histoire de l'art, Sotheby's Art Institute

Marion Isabelle Muszyñski

Directrice d'expérience, Electronic Arts

Amélie Elizabeth Pelly

Directrice, Relations publiques et communications, Association des radiologistes du Québec

Jessica Rosen

Responsable des communications intégrées, L'Oréal Paris

Stéfanie Stergiotis

Gestionnaire du marketing numérique, Linen Chest

À propos de la Fondation du MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises, des fondations philanthropiques et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal. macm.org/fondation/

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'œuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : œuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, œuvres immatérielles et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

Renseignements: Anne Dongois, 514 826-2050, [email protected]