MONTRÉAL, le 26 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La juge Chantal Masse de la Cour supérieure du Québec a aujourd'hui suspendu l'application de l'article 29 du décret numéro 2-2021 instaurant le couvre-feu de 20 heures à 5 heures à l'égard des personnes en situation d'itinérance. Le couvre-feu ne s'applique donc plus aux personnes en situation d'itinérance jusqu'au 5 février 2021. La Clinique juridique itinérante se réjouit de cette décision qui protège les droits et le bien-être des personnes en situation d'itinérance en ce temps de pandémie. Elle tient à remercier le bureau de Trudel Johnston et Lespérance d'avoir représenté la Clinique juridique itinérante de façon pro-bono.

Comme le jugement est susceptible d'appel, aucun autre commentaire ne sera fait pour l'instant.

Le jugement est disponible ici .

La CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE (CJI) est un OSBL fondé en 2014 dont la mission est de favoriser un meilleur accès à la justice à des personnes en situation d'itinérance. En offrant un service d'information juridique, d'accompagnement-référence et d'assistance dans les démarches de régularisation de dettes judiciaires, la CJI contribue au processus de réinsertion sociale des personnes en situation d'itinérance.

TRUDEL JOHNSTON & LESPERANCE (TJL) est un cabinet spécialisé en actions collectives et en droit d'intérêt public depuis vingt ans. TJL a gagné plus de procès d'actions collectives que tout autre cabinet au Canada. Plusieurs de leurs dossiers ont donné lieu à des arrêts de principe, y compris d'importantes décisions de la Cour suprême du Canada.

