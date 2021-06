Judy Ostiguy au volant de Via Prévention

MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le 7 juin 2021, Mme Judy Ostiguy s'assoit dans le siège de directrice générale de Via Prévention, libéré par le départ à la retraite d'Isabelle Lessard. Mme Ostiguy connait bien l'industrie du transport et se réjouit de participer activement à la prévention des accidents du travail : « Ceux et celles qui me connaissent depuis longtemps savent que la santé-sécurité de nos travailleurs a toujours été importante pour moi. Quoi de mieux que de joindre cet aspect des ressources humaines à l'industrie du transport et de l'entreposage? »

Elle connait la route

Cette gestionnaire de direction possède près de 22 années d'expérience en ressources humaines et développement organisationnel, principalement en transport et entreposage. Consultante en gestion au cours des derniers mois, Mme Ostiguy occupe la fonction de vice-présidente ressources humaines, sécurité chez Transdev, de 2019 à 2021. Entre 2006 et 2019, elle prend en charge les ressources humaines de XTL Transport Inc, passant de directrice à vice-présidente ressources humaines, conformité et optimisation de la flotte. À noter qu'elle siège au conseil d'administration de Via Prévention de 2017 à 2018.

Via Prévention

Créée en 1982, en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Via Prévention regroupe près de 15 000 entreprises dans les secteurs du transport de personnes et de marchandises ainsi que de l'entreposage au Québec. Avec son équipe de préventionnistes, elle offre des services, sans but lucratif, de formation, de conseil, d'information et de recherche.

