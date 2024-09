Colloque SST en stock

MONTRÉAL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Le 17 octobre prochain, Via Prévention organise un colloque d'une journée, au centre Renaissance à Montréal, sur la prévention des accidents dans les entrepôts. Conçu pour les professionnels de l'entreposage et de la logistique, cet évènement va permettre aux organisations de se conformer et de mettre à jour leurs connaissances. Charles Gagné, directeur général, confie que : « Le monde de l'entreposage est en perpétuelle évolution et les innovations amènent de nouveaux défis de SST. Je pense notamment aux exosquelettes, aux machines intelligentes, à la robotique, sans oublier l'intelligence artificielle. Réunir des experts et des expertes de renom pour en parler était devenu nécessaire pour aider à prévenir les risques. »

Des conférencières et conférenciers spécialistes des enjeux de santé-sécurité du travail aborderont les thèmes suivants :

Mécanismes de participation en prévention

Exosquelettes

Robotique mobile

Intelligence artificielle

La résistance aux forces sismiques

Sens au travail et machines intelligentes

Le programme complet se trouve sur viaprevention.com.

Créée en 1982, en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Via Prévention regroupe environ 15 000 entreprises dans les secteurs du transport de personnes et de marchandises ainsi que de l'entreposage et des services relatifs à l'environnement au Québec. Avec son équipe de préventionnistes, elle offre des services paritaires, sans but lucratif, de formation, de conseil, d'information et de recherche.

