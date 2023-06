Une participation qui réaffirme la vision de Cook it face à l'entreprenariat et l'approvisionnement local

MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - À peine huit ans après son passage à l'émission Dans l'œil du dragon en tant qu'entrepreneure, Judith Fetzer, présidente et cofondatrice de Cook it, fera son grand retour, cette fois en tant que dragonne invitée et investisseuse. Nicolas Duvernois (Romeos gin) cèdera sa chaise à la visionnaire derrière Cook it le 14 juin prochain, pour la dernière émission de la saison.

« Cook it soutient fièrement les entreprises d'ici depuis le début et j'ai bien hâte de poursuivre sur cette lancée », affirme Fetzer. « C'est un honneur pour moi d'être de retour à l'émission qui m'a permise de propulser mon entreprise, et d'aller à la rencontre d'entrepreneur·e·s inspirant·e·s ».

Le retour de Judith Fetzer à l'émission témoigne de son parcours extraordinaire depuis sa première apparition en 2014, où elle avait reçu des offres de cinq dragons pour son entreprise et fait connaître Cook it à plus d'un million de téléspectateur·rice·s. Cook it s'est donné comme ambitieuse mission d'être la meilleure façon de manger, et a toujours eu à cœur l'entreprenariat local et la promotion d'entreprises d'ici au-delà des frontières québécoises. C'est non seulement la première entreprise de prêts-à-cuisiner au pays, c'est aussi la première entreprise à développer une version écologique de la boîte repas traditionnelle et à offrir des recettes reconnues par Aliments du Québec. Certains produits aperçus Dans l'œil du dragon seront d'ailleurs disponibles dans le Garde-manger 100 % local de Cook it pour une durée limitée.

C'est un rendez-vous le mercredi 14 juin prochain, sur les ondes de Radio-Canada!

Concours Cook it x Le Germain

Pour souligner l'occasion, Judith Fetzer et Christiane Germain, dragonne et coprésidente de Germain Hôtels, s'uniront dans le cadre d'un concours estival mettant de l'avant le talent et les saveurs d'ici. Les amateur·ice·s d'expériences gourmandes auront ainsi la chance de remporter un prix exceptionnel d'une valeur de plus de 2 000 $, comprenant deux nuitées à l'Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix avec petit déjeuner; un repas inspiré des récoltes locales au restaurant Les Labours; un mois de repas savoureux signés Cook it; et une caisse de vins d'ici offerte par Menu Extra, la plus récente acquisition de Cook it.

À propos de Cook it

Cook it se donne la mission d'être la meilleure façon de manger. Que ce soit en vous redonnant l'envie de cuisiner, en réduisant le gaspillage alimentaire ou tout simplement en éliminant la charge mentale associée à la planification des repas, Cook it vous offre des repas préparés avec ce qu'il y a de mieux sur le marché. Chaque semaine, le menu propose plus de 18 recettes prêtes-à-cuisiner, y compris des options végétariennes, des repas prêts-à-manger et toute une gamme de produits d'épicerie 100 % locaux dans le Garde-manger. Créée par des cheffes et approuvée par des nutritionnistes, chaque recette est faite d'ingrédients frais, locaux et de saison, pour un maximum de saveur dans votre assiette. Avec ces délicieux repas prêts en moins de 30 minutes et livrés gratuitement à domicile, il n'aura jamais été aussi facile de manger varié et équilibré! Pour en savoir plus, consultez le chefcookit.com .

