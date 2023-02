Ce lancement reflète la diversification du segment des produits de cannabis comestibles au Canada.

SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON, QC, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Gayonica Inc., spécialistes en développement de produits de cannabis innovants et en extraction de cannabinoïdes, a annoncé le lancement de deux de ses produits comestibles en Ontario. Les bouchées de fruits enrichies en cannabinoïdes seront vendues sous la marque Jublee.

Après un lancement en force au Québec, ce développement témoigne de l'émergence de Gayonica en tant qu'entreprise innovante qui intègre des produits bien dosés et des ingrédients locaux dans le monde du cannabis comestible. Chaque ingrédient est soigneusement sélectionné pour jouer un rôle très spécifique dans ces bouchées de fruits uniques.

"Nous travaillons patiemment depuis plusieurs années pour créer les produits idéaux qui s'inscrivent comme l'alternative de CHOIX aux produits comestibles de cannabis à base de sucres artificiels et d'ingrédients synthétiques" Alexandre Poulin, Co-fondateur et Vice-Président à l'Innovation

Le marché du cannabis comestible est dominé par les « gummies » et le chocolat. Les bouchées aux fruits de Jublee offrent une approche différente et novatrice pour la consommation de cannabinoïdes.

Ces produits, orientés vers des effets spécifiques, sont nommés par les deux ingrédients phares qui signent chacune de leurs identités.

Pour plus d'informations sur Gayonica et ses marques, veuillez visiter notre site Web à www.gayonica.ca

À propos de Gayonica Inc.

Gayonica rassemble des expertises de pointe en formulation de produits à base de cannabis, ainsi qu'un savoir sur leurs utilisations, purifications, ségrégations et analyses. Notre équipe d'innovateurs se spécialise dans la formulation de produits à effets spécifiques, produisant des extraits de haute qualité. Notre approche axée sur la science nous permet de vous proposer des extraits et produits de cannabis innovants et éprouvés. La base d'un partenariat qui nous permettra de grandir ensemble, naturellement.

Renseignements: Contact presse : Alexandre Poulin, Co-fondateur et Vice-Président à l'Innovation, 514-817-6527, [email protected]