JP Chauvet de Lightspeed participera au congrès SaaS North à titre de conférencier d'honneur

M. Chauvet montera sur scène pour discuter de croissance fulgurante et de stratégie de commercialisation dans le cadre du plus important congrès sur le thème du logiciel-service au Canada

MONTRÉAL, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Lightspeed, fournisseur de premier plan de logiciels, solutions et systèmes de soutien omnicanal au point de vente pour près de 57 000 détaillants et restaurateurs, a annoncé aujourd'hui que son président, JP Chauvet, présentera une allocution à SaaS North à Ottawa, le plus important congrès annuel sur le thème du logiciel-service au Canada.

M. Chauvet montera sur scène à titre d'orateur principal pour aborder les thèmes de la croissance fulgurante, de même que les rôles essentiels que jouent la segmentation des équipes, les données et les incitatifs dans le cadre d'une stratégie efficace de commercialisation mondiale.

« Comme nous poursuivons notre mission visant à démocratiser des technologies auparavant disponibles uniquement pour les grandes entreprises, pour que les PME des domaines de la vente au détail et de la restauration puissent elles aussi en profiter, nous avons envie de partager les leçons que nous avons apprises comme entreprise internationale des technologies à croissance rapide, et d'entendre d'autres chefs d'entreprise raconter leur expérience similaire », a déclaré JP Chauvet, président de Lightspeed.

Lightspeed est maintenant utilisé par près de 57 000 commerces, qui génèrent ensemble un volume brut de transactions de plus de 17,4 milliards de dollars. Cet essor s'est traduit par une croissance de 51 % du chiffre d'affaires au dernier trimestre, comparativement au même trimestre de l'exercice financier précédent. Avec trois acquisitions réalisées depuis son premier appel public à l'épargne (PAPE), pour un total de huit acquisitions effectuées par Lightspeed, dont celles de Chronogolf, iKentoo et Kounta, la croissance rapide de la société démontre qu'une clientèle en pleine expansion trouve les clés de sa réussite avec les produits Lightspeed.

Lightspeed a fait ses débuts à la Bourse de Toronto (TSX: LSPD) en mars 2019 avec un des 10 plus importants PAPE de l'histoire de cette bourse pour une entreprise de technologie. En octobre 2019, Lightspeed a décroché le titre d'innovateur de l'année 2019 au sommet Canadian Innovation Exchange (CIX), et Dax Dasilva, PDG de Lightspeed, a été nommé innovateur de l'année par le Globe and Mail.

La séance High Velocity Sales Strategy for Global Growth with These Performance Driven Go-to-Market Approaches aura lieu au Shaw Centre le 26 novembre 2019, de 16 h 05 à 16 h 35 (HNE).

À propos de Lightspeed

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (TSX: LSPD) propose une plateforme de commerce infonuagique aux petites et moyennes entreprises. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui aide restaurants et détaillants à effectuer des ventes omnicanales, à gérer les transactions, à traiter avec les consommateurs, à accepter les paiements et à assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed possède la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux que fréquentent les consommateurs. Comptant plus de 900 employés, Lightspeed a des bureaux au Canada, aux États‑Unis, en Europe et en Australie.

