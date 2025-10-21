SHANGHAI, 21 octobre 2025 /CNW/ - JOY GROUP (Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.), premier groupe chinois de produits de beauté englobant plusieurs marques, a annoncé la finalisation de l'acquisition de Foltène, une marque italienne de soins capillaires dermatologiques.

Produits de Foltène

Fondée à Milan en 1944 par des chercheurs pharmaceutiques, Foltène est réputée pour son caractère scientifique et son esprit d'innovation. La marque a mis au point deux complexes actifs exclusifs, Tricosaccaride® et Tricalgoxyl®, dont il est cliniquement prouvé qu'ils favorisent des cheveux plus épais, plus volumineux et d'apparence plus saine. Le portefeuille de produits de base de Foltène se concentre sur la croissance saine et la réparation des cheveux et de la kératine, couvrant un large éventail de catégories, y compris les ampoules anti-chute, les shampooings anti-chute pour chaque sexe, les sérums pour les sourcils et les cils, et les essences pour la réparation des ongles.

Soutenus par des recherches scientifiques rigoureuses et des essais cliniques, les produits Foltène sont reconnus par des institutions de recherche de premier plan dans le monde entier. Aujourd'hui, la marque est vendue dans plus de 30 pays, et les consommateurs du monde entier lui font confiance et l'apprécient.

Cette acquisition représente un rachat global de l'activité de la marque Foltène, qui couvre les actifs de la marque, le réseau de distribution mondial, le système de la chaîne d'approvisionnement et le laboratoire de recherche situé en Italie.

Allan Liu, président et chef de la direction de JOY GROUP, a déclaré : « La prise de conscience de la santé du cuir chevelu et des cheveux ne cesse de croître et nous voyons se profiler d'immenses opportunités de croissance. Grâce à son solide héritage scientifique, à ses technologies exclusives de pointe et à sa gamme complète de produits, Foltène a gagné la confiance et la reconnaissance des consommateurs du monde entier. Nous sommes vraiment honorés d'accueillir Foltène dans la famille JOY GROUP. Cette acquisition renforce notre présence dans le secteur des soins des cheveux et du cuir chevelu et nous permet d'apporter des solutions avancées, fondées sur la science, à un plus grand nombre de consommateurs. »

Cette acquisition marque une nouvelle étape dans la stratégie « plusieurs marques, plusieurs catégories et internationale » de JOY GROUP, et complète un portefeuille complet qui couvre les cosmétiques de couleur, les soins des cheveux et du cuir chevelu, et les soins dermatologiques de la peau. L'arrivée de Foltène générera de fortes synergies avec les marques existantes du groupe, ce qui permettra à JOY GROUP de poursuivre sa croissance et son innovation sur le marché mondial de la beauté.

À propos de JOY GROUP

JOY GROUP est une entreprise de produits de beauté englobant plusieurs marques dont la mission est de « créer un monde de beauté qui plaît à tous ». Notre portefeuille comprend : JUDYDOLL, JOOCYEE, Biophyto genesis, René Furterer (activité en Chine) et Foltène, et couvre les cosmétiques de couleur, les soins dermatologiques et les soins des cheveux et du cuir chevelu. Nous exploitons également notre propre centre de R&I et notre usine de fabrication de cosmétiques, réunissant les meilleurs talents de toutes les disciplines pour construire une chaîne d'approvisionnement intégrée, agile et réactive de bout en bout.

Pour en savoir plus sur JOY GROUP, consultez le site www.joy-group.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2801477/20251016_135415.jpg

SOURCE Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Christine Bian, [email protected]