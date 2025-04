Communiqué financier : JOY GROUP accroit son chiffre d'affaires de 36 % pour atteindre 483 M$ US en 2024 grâce à la croissance de plusieurs catégories de produits de beauté

SHANGHAI, le 9 avril 2025 /CNW/ -- JOY GROUP (Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.) a annoncé ses résultats financiers pour l'exercice 2024, réalisant un chiffre d'affaires total de plus de 580 M$ US (4,2 milliards de yuans) et un chiffre d'affaires annuel de 483 M$ US (3,5 milliards de yuans), ce qui représente une croissance de 36 % par rapport à l'année précédente. JOY GROUP a enregistré une croissance à deux chiffres de façon constante tout en maintenant une saine rentabilité.

Produits de JOY GROUP.

En 2024, JOY GROUP a connu une croissance importante dans plusieurs catégories de produits beauté. Dans la catégorie des produits de maquillage, JOY est devenue l'entreprise nationale no 1 sur le plan des parts de marché en Chine. JUDYDOLL est la marque de maquillage no 1 en Chine en ce qui a trait au volume de ventes. Les ventes au détail annuelles de la marque ont dépassé 345 millions de dollars américains (2,5 milliards de yuans), ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport à l'année précédente.

Dans la catégorie des soins capillaires, JOY GROUP a pris en charge, depuis le 1er janvier 2024, l'ensemble des activités chinoises de René Furterer, une marque française de soins capillaires de prestige fondée en 1957. La marque a connu une forte croissance au cours de la première année d'exploitation, et plus particulièrement une hausse de ses revenus de 72 % au deuxième semestre, soutenue par les connaissances du marché local et l'exécution sur le marché de JOY.

L'entreprise continue de renforcer sa stratégie omnicanale. En plus de ses activités de commerce électronique axées sur une approche de vente directe aux consommateurs, l'entreprise exploite plus de 80 boutiques de marques autonomes pour ses trois marques en Chine et est présente dans plus de 15 000 points de vente au détail.

Voici la déclaration d'Allan Liu, président et chef de la direction de JOY GROUP : « En 2024, nous sommes passés des produits de maquillage aux soins capillaires, et du marché de masse aux marchés haut de gamme. Les résultats de 2024 justifient clairement notre stratégie de marques multiples dans les différentes catégories et différents segments de prix. À l'avenir, nous continuerons d'élargir notre portefeuille de marques grâce à des initiatives stratégiques, y compris des efforts de fusions-acquisitions et des programmes d'incubation. Nous croyons qu'une stratégie de portefeuille stimulera la croissance à long terme de JOY. »

S'appuyant sur le succès national de JOY en Chine, le groupe maintient son engagement envers sa stratégie de mondialisation. En 2024, les activités à l'étranger de JOY GROUP ont augmenté de plus de 400 %, élargissant leur portée à plus de 30 pays grâce au commerce électronique et au commerce de détail.

JOY GROUP est une entreprise de produits de beauté englobant plusieurs marques dont la mission est de « créer un monde de beauté qui plaît à tous ». Le portefeuille du Groupe, qui comprend JUDYDOLL, JOOCYEE et René Furterer (activités en Chine), couvre différentes catégories de produits de beauté, dont le maquillage et les soins capillaires. En reconnaissance de son solide rendement sur le marché, JOY a de nouveau été classée parmi les 100 meilleures entreprises selon le palmarès WWD Beauty Inc. Top 100 en 2024, se classant au 70e rang.

Pour en savoir plus sur JOY GROUP, consultez le www.joy-group.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2660954/image.jpg

SOURCE Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Christine Bian, [email protected]