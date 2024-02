MONTRÉAL, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Journey Freight International, une entreprise de marque à l'œuvre depuis 25 ans et toujours en plein essor, a le plaisir d'annoncer la nomination de Pat De Marco à titre de Président directeur-général (PDG).

(Groupe CNW/Journey Freight International)

Monsieur De Marco, expert comptable de profession, apporte à la compagnie sa remarquable expérience. Il fut durant 15 ans président directeur-général d'Aliments Viau Inc., une filiale de Maple Leaf Foods. Il a démontré de façon constante ses qualités et ses prouesses en logistique et dans les opérations. Il compte en tant qu'administrateur chevronné des réussites reconnues en tant que membre du Conseil d'administration de David's Tea, de directeur des finances et président de Moores Retail Group, ainsi qu'en tant qu'associé chez Ernst & Young.

« Les frères De Filippo et leur équipe ont développé une excellente entreprise et je suis ravi de joindre Journey Freight. J'anticipe l'occasion qui m'est offerte de contribuer à son succès sans borne et d'aider à la positionner pour assurer un essor constant et sans limite. » a dit Monsieur De Marco lors de sa nomination.

Journey Freight International a de plus annoncé la promotion de Raffaele Mancini, jusqu'à récemment vice-président finances, a été promu au poste de nouveau président.

En conjunction avec cette annonce, Brian, Steve et Mike De Filippo SR, les fondateurs de l'entreprise, vont se réintégrer dans de nouveaux postes à titre de directeurs exécutifs associés. Ce remaniement stratégique illustre le désir de Journey Freight de poursuivre son développement pour les générations à venir.

Journey Freight International jouit depuis 25 ans d'une robuste présence dans l'industrie de l'expédition de fret et de la logistique du transport, se consacrant sans répit au transport de cargo. Reconnue pour son bon fonctionnement et son efficacité indiscutables, la compagnie se spécialise dans les solutions de livraison sans tracas, et manoeuvre avec son expertise dans la gérance globale de la chaine de logistique. En tant que l'un des leaders dans le domaine, l'équipe dévouée de la compagnie consacre ses efforts à assurer la satisfaction de la clientèle du début à la fin des opérations. En se concentrant sur l'innovation et sur sa réputation quant à l'excellence de ses services, Journey Freight International s'élève parmi d'autres et devient la compagnie la plus désirable pour les entreprises à la recherche en toute confiance de services efficaces d'expédition de fret. Vous êtes invités à consulter son site web et à découvrir comment Journey Freight peut contribuer à améliorer votre chaine logistique et optimiser votre chaine d'approvisionnement et vos expériences d'expédition.

SOURCE Journey Freight International

Renseignements: Pour plus d'information, pour les médias : Cameron - [email protected], www.journeyfreight.com