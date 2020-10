Journées pédagogiques supplémentaires : bonne stratégie pour la réussite, selon l'AQCS

QUÉBEC, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que le réseau d'éducation relève des défis sans précédent liés à la pandémie, l'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) accueille favorablement la décision du ministre Jean-François Roberge quant à l'ajout de journées pédagogiques pour le primaire et le secondaire.

« Ces journées permettront aux enseignants de poursuivre leur formation en technopédagogie et d'adapter leur planification pédagogique, au besoin. Cette année scolaire est particulièrement exigeante, et il importe que le personnel qui côtoie les élèves bénéficie de moments de perfectionnement. C'est une bonne stratégie pour assurer la réussite éducative, dans le contexte actuel », mentionne M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Profil de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 2 400 cadres œuvrant au sein des 72 centres de services scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les établissements scolaires ainsi que dans les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle des centres de services scolaires francophones et anglophones.

