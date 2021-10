Journées dentaires internationales du Québec - Les dentistes et leurs équipes se retrouvent au congrès de l'ODQ

MONTRÉAL, le 15 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Après une année d'absence en raison de la situation sanitaire, le congrès annuel de l'Ordre des dentistes du Québec (ODQ), connu comme les Journées dentaires internationales du Québec (JDIQ), est de retour. Tenues exceptionnellement à l'automne, du 15 au 19 octobre, les JDIQ constituent le premier événement d'envergure présenté au Palais des congrès de Montréal depuis plus de 18 mois. Près de 5 000 participants détenteurs d'un passeport vaccinal y sont attendus.

Ce rendez-vous annuel de formation est un événement très prisé par les dentistes et les membres de leurs équipes. « Guidés par notre mission de protection du public, nous devons assurer la qualité des services en médecine dentaire offerts par nos membres, a indiqué le Dr Guy Lafrance, président de l'Ordre des dentistes du Québec. La formation continue proposée dans le cadre des JDIQ permet à nos membres de mettre à niveau leurs connaissances et d'accroître leurs compétences professionnelles, et ce, au bénéfice des Québécoises et des Québécois soucieux de leur santé buccodentaire. »

Le programme scientifique des JDIQ 2021 propose près d'une centaine de conférences, d'ateliers et de webinaires animés sur place et en mode virtuel par quelque 100 conférenciers en provenance du Canada, des États-Unis et de l'Europe.

Le congrès est aussi le lieu de convergence des divers intervenants de l'industrie dentaire. Le salon des exposants, qui regroupera cette année près de 230 participants, présentera aux dentistes et à leurs équipes une vaste gamme de produits, de matériaux, de services et de solutions à la fine pointe de la technologie.

« Dans le contexte sanitaire actuel, la mise en place de couloirs sanitaires afin de respecter les directives des autorités de santé publique a été un défi que nous avons pu relever grâce à la collaboration des équipes du Palais des congrès de Montréal », a pour sa part conclu le Dr Mario Auger, directeur des JDIQ.

Pour en savoir plus, consultez le programme des JDIQ en visitant le site www.jdiq.ca.

À propos de l'Ordre des dentistes du Québec

L'Ordre des dentistes du Québec regroupe plus de 5 400 dentistes. Sa mission est de protéger le public en assurant une médecine dentaire de qualité, en favorisant l'accès aux soins buccodentaires et en faisant la promotion de l'importance de la santé buccodentaire pour la santé globale.

