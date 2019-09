Journées de la paix, du 1er septembre au 18 octobre 2019

Thématique annuelle et ambassadeurs.drice de la paix La diversité de notre population fait la force et la richesse de notre métropole. Avec la thématique « Célébrons la différence et travaillons de concert pour la paix ! », nous souhaitons que l'édition 2019 des JP soit l'occasion de dépasser nos limites, de célébrer la différence et de travailler de concert pour bâtir des milieux de vie inclusifs et accueillants. Cette année, nous avons le privilège de faire porter les messages de paix et d'ouverture à l'autre par des ambassadeurs.drice hors pair : Kim Thuy et YidLife Crisis.

La programmation des Journées de la paix à Montréal

Par le bais de multiples catégories, les Journées de la paix proposent une programmation riche et diversifiée. Ce sont plus de 70 activités qui se réalisent en ce moment grâce à la collaboration de 67 partenaires engagés. Les activités offriront aux Montréalais.e.s des occasions privilégiées de s'impliquer, de réfléchir et d'agir pour la paix en action. Pour la programmation et vidéo promotionnelle, s.v.p. consultez les liens suivants en ligne : www.journeesdelapaix.com, https://youtu.be/x5sdBjGrr3U

À propos du Réseau pour la paix et l'harmonie sociale

Regroupement de fondations philanthropiques, d'acteurs institutionnels et de membres corporatifs, qui travaillent de concert afin d'accompagner et de soutenir des initiatives favorisant l'harmonie sociale et le développement de la paix. Depuis 2009, le Réseau travaille à améliorer la collaboration entre ceux et celles qui œuvrent dans les domaines de la prévention de la violence, de la promotion de la paix, de la diversité et de l'inclusion, dont plusieurs ONG, des chercheurs, le gouvernement, etc., pour permettre l'émergence d'une voix plus forte de la « paix en action ».

