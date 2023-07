Journée sur le développement de l'habitation - inscrivez-vous !

BROSSARD, QC, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Espace MUNI, avec la participation financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Québec ami des aînés, vous invite à une journée sur le développement de l'habitation au Centrexpo Cogeco de Drummondville, événement organisé en collaboration avec l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ). Avec comme thème « le choix d'un toit pour la vie », personnes élues, citoyennes et citoyens engagés, personnes expertes en habitation et toute autre personne intéressée à se pencher sur les enjeux touchant le vieillissement de la population et l'habitation sont invitées à participer à des ateliers de discussions et conférences le 14 septembre prochain, de 8h00 à 17h00.

Cet événement souhaite nourrir les participantes et les participants de contenus riches et approfondir leurs connaissances. À partir des contextes sociaux, politiques et réglementaires, quels sont les leviers à notre disposition permettant d'offrir aux personnes aînées l'opportunité de vieillir dans des milieux de vie qui leur conviennent.

« Je suis persuadée que cette journée sera des plus enrichissantes! Notre société compte de plus en plus de personnes vieillissantes et il est essentiel de réfléchir, à partir des contextes sociaux, politiques et réglementaires, aux leviers dont nous disposons pour leur offrir l'opportunité de vieillir dans des milieux de vie qui leur conviennent. », affirme Doreen Assaad, mairesse de Brossard et présidente d'Espace MUNI.

Pour plus de détails et pour vous y inscrire, rendez-vous sur le site Web d'Espace MUNI à l'adresse suivante : https://espacemuni.org/evenement/journee-sur-le-developpement-de-lhabitation/

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS). Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

SOURCE Espace MUNI

Renseignements: Informations : Andréa Ouellette-Lapointe, coordonnatrice aux communications et relations publiques, [email protected] 450 466 9777 poste 205