Souvent, le cheminement d'une personne à travers le deuil ne ressemble pas aux « cinq étapes du deuil » que tout le monde connaît, et par conséquent, beaucoup ont l'impression que leurs sentiments sont anormaux ou inappropriés. La Journée nationale du deuil offre un espace aux Canadiens de tous les horizons pour discuter collectivement de leur parcours de deuil et de leurs expériences personnelles. Traverser n'importe quelle forme de deuil fait naître un sentiment de solitude, c'est pourquoi il est important de montrer notre soutien à ceux qui vivent toutes sortes de deuils.

Nous vivons ensemble, et nous vivons nos deuils ensemble, en tant que gens qui s'aiment et en tant que familles, amis et collectivités. « Peu importe notre âge, nos convictions ou nos antécédents, le deuil a un impact sur chacun d'entre nous », d'affirmer Laurel Gillespie, présidente-directrice générale de l'ACSP. « Il y a tellement de puissance dans le fait de nous rassembler en tant que nation pour discuter de ce que nous ressentons lorsque nous sommes en deuil. Non seulement cela nous donne le temps de réfléchir à ceux que nous avons perdus, mais cela nous rappelle aussi que nous ne sommes pas seuls dans notre chagrin. »

Le deuil peut aussi avoir une incidence sur nos relations avec les gens, et peut nous faire perdre tout intérêt pour nos activités et passe-temps favoris. Le deuil peut aussi affecter la perception qu'ont les gens du sens de la vie, c'est pourquoi nous devons assurer que de l'information et des ressources sont accessibles à toute la population. L'ACSP a établi un répertoire comprenant plusieurs liens et ressources utiles pour ceux qui sont en deuil et qui cherchent du soutien. L'ACSP présentera en outre un webinaire (en anglais) animé par Maria A. Vassiliou, fondatrice de Philotimo Life, intitulé « Everybody Grieves: how you can better recognize, respond to, and process grief », le 16 novembre, de 13 h à 14 h HE. L'inscription est ouverte aux personnes intéressées par l'exploration de ce qu'est le deuil, de ce qui le provoque et de la meilleure façon d'y réagir et de le gérer.

Pour souligner la Journée nationale du deuil, l'ACSP présente Dire adieu, un concert d'envergure nationale qui aura lieu le 14 novembre, de 20 h à 22 h HE et auquel participeront des artistes de chaque province et territoire. La diffusion en direct sera présentée à l'adresse concertdireadieu.ca. Dire adieu est présenté par le Centre national des arts et l'ACSP, en partenariat avec toutes les associations provinciales de soins palliatifs du Canada.

Utilisez votre voix en cette journée du deuil! Considérez l'idée d'envoyer une lettre à vos élus pour demander du soutien pour les personnes en deuil. Participez à la discussion sur les réseaux sociaux en complétant la phrase « Dans mon deuil, je ressens… » et en utilisant les mots-clics #Deuil2021 et #JeRessens. Vous voulez d'autres idées pour participer? Obtenez des ressources téléchargeables, un modèle de lettre, des éléments à publier dans les réseaux sociaux et plus encore, à l'adresse acsp.net/campagnes/journeedudeuil/.

L'ACSP en bref

L'ACSP est la voix nationale des soins palliatifs au Canada. Faisant progresser les idées et militant pour des soins palliatifs de qualité au Canada, l'ACSP axe ses activités sur les politiques publiques, l'information à la population et la sensibilisation. Établie en 1991, elle est dirigée par un conseil d'administration composé de travailleurs et de bénévoles du domaine des soins palliatifs de toutes les régions du pays ainsi que de membres hors cadre.

