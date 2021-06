WENDAKE, QC, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - En cette Journée nationale des peuples autochtones et de toutes les saisons qu'offre notre Terre-Mère, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) vous invitent toutes et tous à partager notre fierté de notre histoire, de nos cultures, de nos langues, de la sagesse de nos aînés, du courage de nos mères et de nos enfants. Comme premiers peuples, cette journée nous offre l'occasion de célébrer nos cultures et nos traditions à travers les valeurs de respect, de partage et de grande résilience que nos ancêtres nous ont laissé en héritage.

Soyons particulièrement à l'écoute de ce que les artistes des Premières Nations ont à nous dire, à nous lire, à nous montrer. Leur message s'adresse à toute la population qui partage ces territoires que nous aimons tant.

Le message, tout le bagage que portent aujourd'hui les Premières Nations, peut parfois être difficile à entendre, mais il faut l'entendre, y prêter attention, bien le comprendre. Il est fait de beaucoup de souffrance, d'injustices, de drames qui constamment, parfois quotidiennement, remontent à la surface. L'évocation de périodes plus noires n'est utile que dans la mesure où nous acceptons ensemble d'en tirer les enseignements qui s'imposent, dans la mesure où ils enrichissent la sagesse collective de toutes celles et tous ceux qui habitent le territoire. Écoutons ensemble ces voix qui nous viennent du passé.

Avec des gestes positifs et concrets, tous les citoyens et les citoyennes au Québec peuvent manifester l'acceptation des différences et exprimer leur enthousiasme à faire en sorte que le mieux vivre-ensemble demeure un objectif collectif que nous partageons en toute fraternité et avec bienveillance.

L'APNQL souhaite à toutes et tous une Journée nationale des peuples autochtones enrichissante et porteuse d'avenir, et en profite pour souhaiter une bonne Fête nationale du 24 juin à toutes les Québécoises et Québécois.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme régional politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l'APNQL sur Twitter @APNQL.

