WENDAKE, QC, le 19 juin 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, les Centres d'amitié autochtones du Québec se mobilisent pour célébrer et reconnaître l'histoire et la présence des Premiers Peuples dans les différentes villes au Québec. Au cours des prochains jours, les Centres d'amitié autochtones organiseront une variété d'activités accessibles à toute la population, telles que des ateliers culturels, des spectacles de danse et de musique traditionnelle, des expositions d'art, ainsi que des cérémonies et des discussions thématiques. Ces événements visent à inspirer un dialogue continu et à encourager un engagement envers la réconciliation et le respect mutuel.

Les Centres d'amitié autochtones jouent un rôle essentiel dans la promotion, la valorisation et la préservation des cultures autochtones et de la fierté identitaire. Ils sont des lieux de rencontre, d'apprentissage et de partage pour les Autochtones et les non Autochtones. À travers leur programmation, les Centres d'amitié offrent des opportunités uniques de créer des liens, de renforcer la compréhension mutuelle et de célébrer la diversité culturelle qui enrichit notre société.

« Les Centres d'amitié travaillent quotidiennement à favoriser une meilleure compréhension des enjeux et réalités des Autochtones en milieu urbain et favorisent la cohabitation harmonieuse dans leur milieu. Ces célébrations sont l'occasion de mettre en valeur la pluralité des cultures autochtones urbaines, qui sont ancrées autant dans la tradition que dans la modernité, et de réaffirmer notre engagement à construire une société plus inclusive et respectueuse des diversités culturelles », a déclaré la directrice générale du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, Tanya Sirois.

À propos du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec

Le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec est formé d'un réseau de Centres d'amitié présents dans 14 villes (Baie-Comeau, Chibougamau, Gatineau, Joliette, La Tuque, Maniwaki, Montréal, Québec, Saint-Michel-des-Saints, Senneterre, Sept-Îles, Shawinigan, Trois-Rivières et Val-d'Or) qui rejoint les Autochtones en leur offrant des services culturellement pertinents et sécurisants, et qui contribue à l'harmonie et à la réconciliation entre les Peuples dans les villes au Québec. Les Centres d'amitié autochtones sont la plus grande infrastructure de services urbains pour les Autochtones, offrant une gamme de services intégrés dans une variété de secteurs tels que la santé, les services sociaux, l'inclusion sociale, l'éducation, l'employabilité, la petite enfance, la jeunesse et bien plus.

