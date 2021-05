Journée nationale des patriotes - L'histoire des patriotes du Québec mise en valeur par une carte interactive

QUÉBEC, le 23 mai 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée nationale des patriotes, le ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, dévoile la carte interactive Figures marquantes du mouvement patriote.

Cette carte, créée par la Commission de toponymie, met en valeur les noms de lieux qui rappellent le souvenir de douze patriotes du XIXe siècle dont les écrits, les réalisations ou les actions ont marqué une période décisive de l'histoire du Québec.

Il s'agit de la deuxième carte interactive réalisée par la Commission. La première, présentée en mars dernier, porte sur des Femmes remarquables du Québec. Ces deux cartes s'ajoutent aux nombreux outils de la Commission de toponymie qui contribuent à la valorisation des noms de lieux du Québec.

Citation

« La Journée nationale des patriotes est un moment privilégié pour honorer ces hommes et ces femmes qui ont lutté avec courage pour la reconnaissance nationale de notre peuple. Au cours du printemps 1837, ce sont 10 000 personnes qui ont réclamé des réformes et un système de gouvernement démocratique. Ces grands rassemblements populaires et les combats menés par les patriotes ont tracé le chemin vers le Québec d'aujourd'hui, et notre gouvernement est fier de pouvoir leur rendre hommage. La carte interactive Figures marquantes du mouvement patriote propose une nouvelle façon de mettre en lumière un moment crucial de la construction de notre nation et de notre identité. »

Simon Jolin-Barrette, ministre responsable de la Langue française

Faits saillants

La Commission de toponymie lance une carte interactive qui rend hommage à l'histoire des patriotes et met en valeur le rappel dans la toponymie de douze figures marquantes de ce mouvement.

La Commission précise qu'il ne s'agit pas d'un palmarès ordonné de tous les patriotes les plus rappelés dans la toponymie. Elle a cherché à mettre en valeur des figures marquantes du mouvement patriote québécois du XIX e siècle dans différentes sphères d'activités. À cet égard, un équilibre entre des figures politiques, intellectuelles ou engagées dans l'action, rappelées aux quatre coins du Québec, a été recherché.

. Ces cartes s'ajoutent à d'autres outils, comme la Banque de noms de lieux, qui mettent en valeur le patrimoine toponymique et culturel du Québec et s'inscrivent ainsi dans la mission de la Commission.

Créée en 1912, la Commission procède à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie.

